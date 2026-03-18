伊朗戰爭｜美以伊互發「追殺令」或「懸賞」　世界更需冷靜與克制

「這名殺害兒童的罪犯仍然活着，我們將繼續全力追捕，並將其擊斃。」伊朗伊斯蘭革命衛隊15日發表聲明稱，在與以色列和美國持續的戰爭中，將把以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）作為打擊目標。



伊朗伊斯蘭革命衛隊「追殺令」發出的當天，內塔尼亞胡在社交媒體上發布影片，回應網絡傳言，證明自己仍健在。

伊朗革命衛隊誓殺內塔尼亞胡報復 專家：戰事升級危險信號▼▼▼

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這並非本輪衝突中首次針對他國領導人發布的「追殺令」。3月8日，以色列國防軍曾放話稱，將「追殺」已故伊朗最高領袖哈梅內伊的繼任者——

我們想告訴大家，以色列將繼續追殺任何繼任者和任何企圖任命繼任者的人。

美國未發布「追殺令」，卻在2月28日大白天率先發起「斬首行動」，造成時任伊朗最高領袖哈梅內伊及數十位高級官員、將領身亡。美國此舉不僅嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則，而且也點燃了伊朗復仇的怒火。

伊朗政府就哈梅內伊殉職發表聲明：

這一滔天罪行必將受到嚴懲……我們必將以全部的力量和決心，讓犯下這樁滔天罪行的罪魁禍首和幕後主使付出慘痛代價。

「追殺」「斬首」之外，還有「懸賞」。路透社報道，美國國務院網站3月13日發布消息，用1000萬美元徵集有關伊朗新任最高領袖穆傑塔巴以及伊朗高級軍事與情報官員的訊息。

此外，據美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，伊拉克「伊斯蘭抵抗組織」懸賞1億5000萬伊拉克第納爾（約11.4萬美元），徵集關於美國軍方和情報機構高級官員的線索訊息。伊斯蘭抵抗組織（ISRI）在社交媒體發文稱，凡有助於他們抓獲或「清除」美國高級軍事官員和情報機構高層人物的伊拉克人或外國人，均可獲得賞金。

如今，美以伊三方均已將矛頭指向對方最高領導人和核心官員，公開發出「追殺令」或「懸賞」。分析人士指出，「追殺」、「懸賞」，都是美以伊戰事升級的危險信號。這種針對國家領導人、核心官員的公開「追殺」，種下更多仇恨種子的「懸賞」，正使本就動盪不安的地區局勢變得更加難以預測。

在伊朗伊斯蘭革命衛隊發出「追殺令」的當天，他們發動「真實承諾-4」第54輪軍事行動，並首次使用「泥石」彈道導彈。以色列外交部長薩爾則強硬回應稱，以色列和美國有着共同的決心：

將繼續與伊朗作戰，直到我們的目標實現為止。

冤冤相報何時了！當「追殺」成「令」，「懸賞」添仇，地區正被一步步推向更深戰爭泥潭。唯有放下執念、重回對話，才能真正結束衝突。此刻，世界更需要的是冷靜與剋制，而非以暴制暴、以牙還牙的螺旋升級。

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