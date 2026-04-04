伊朗懸賞活捉美戰機飛行員　美退役將領傳授跳傘落地求生術｜有片

法媒報道，美軍與伊朗軍方正爭分奪秒，試圖找回據報於4月3日在伊朗西南部被擊落的一架戰鬥機的失蹤飛行員。伊朗國家電視台當日已發布懸賞活捉其人訊息。美方退役將領透露，飛行員若跳傘落入敵軍控制區，必須優先藏身尋找水源並避免被俘。



伊朗國家電視台3日宣布懸賞活捉該名美國戰機飛行員，屏幕上的滾動字幕呼籲民眾「見到其人即開槍」。英國天空新聞（Sky News）指，伊朗地方官員懸賞6萬美元（約46.8萬港元），希望民眾向當局交出仍生存的美軍機師；華府尚未就此作出正式回應。

伊朗國家電視台：活捉美戰機飛行員，交給軍警將獲重賞↓

報道稱，退役准將坎特威爾（Houston Cantwell）表示，飛行員在降落傘下降時應觀察最佳躲避地點。落地後先檢查自身傷勢，判斷是否身處敵軍控制區內，並設法尋找水源，尤其是在沙漠環境。坎特威爾累積400小時戰鬥飛行經驗，曾在伊拉克和阿富汗執行任務。

同時，戰鬥搜救（CSAR）隊伍會立即啟動。退役中士費爾斯（Scott Fales）指出，救援人員會收集人力、影像及無人機訊號情報以鎖定墜機飛行員位置。直升機抵達後，炮手與其他飛行員將迅速評估威脅與降落地點。

2026年4月3日，伊朗革命衛隊在社交平台發布墜機飛行員座椅圖。（X@IRGCIntelli）

費爾斯曾參與1993年索馬里「黑鷹墜落」任務。他表示，對找到失蹤同袍「非常有希望」，期盼已有友善人士將飛行員藏匿，或他仍在持續躲避。