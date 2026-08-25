英癱瘓女報案求助卻遭救護員嘲諷　還迫自行下樓　行徑惡劣遭開除

近日，英國醫療及照護專業委員會（HCPC）針對一宗嚴重的救護失職事件做出裁決。一名救護員在面對一名高度疑似中風、半身癱瘓的急性患者時，不僅未提供擔架或適當協助，反而說出幾十句「具有嘲諷歧視意味的話語」，且強迫患者「自行爬樓梯下樓」。最終該名救護員因嚴重違反專業職責與醫療倫理，遭主管機關開除執照並永久除名。



拒絕提供擔架！逼癱瘓患者自行下樓

根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，該名遭除名的救護員是具有英國陸軍預備役參謀軍士背景的雷蒙諾菲德斯（Rachel Claire Lemonofides），在大不列顛急救團隊任職期間接獲報案，前往處理一名出現急性中風症狀的患者。

涉案救護員是具有英國陸軍預備役參謀軍士背景的雷蒙諾菲德斯（Rachel Claire Lemonofides）。（335 medical evacuation regiment）

雷蒙諾菲德斯在現場對患者說出高達31條極度侮辱與歧視的言論，包括「耶穌和耶和華都不會來救你」、「你現在表現得太荒謬了」，直言「我們不會幫你，你很愚蠢」、「我現在很生氣，因為其他人都在等救護車，而你卻像個小孩一樣裝模作樣」，甚至痛罵患者「表現得好像你的腿被撕掉了一樣」，不斷拖延救援時間。

此外，雷蒙諾菲德斯多次對患者高聲怒吼要她「成熟一點（act your age）」，並指控她：

「你沒有要死，你只是背痛」

「你應該接受精神健康團隊的評估」

「你在撒謊，停止你現在做的事，別再當嬰兒了，我們下樓吧」



她更威脅要向患者的僱主檢舉：「鑑於你在照顧弱勢群體，我應該讓你的雇主知道你現在是甚麼樣子」、「別再當嬰兒了，很多人需要這輛救護車，我們會告訴你的僱主你在裝模作樣」。

她甚至對患者表示：「你經歷過分娩，那比這種疼痛更糟糕」、「我們不能帶你去醫院，因為你的病情根本沒那麼嚴重」，並放話「給你60秒時間起床，否則我們立刻離開」。

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私下嘲笑「信黑魔法」！甚至狂酸「被拍下會很好笑」

除了當面霸凌，雷蒙諾菲德斯私下還向同行同事表示：「我不認為這是醫療問題，這是她自己選擇要這樣的」、「這是我好久以來見過最糟糕的行為」、「她是不是相信黑魔法或類似的東西？」、「我不敢相信一個有孩子的人會表現成這樣」。事後她更對同事說：

如果這過程有被拍下來，你事後看影片一定會笑出來。

送醫竟是主動脈破裂！已然腦出血

當時現場包括同事與病患室友在內的4名證人均對其言行感到極度震驚與不可思議。而該名病患被送抵醫院急診室後，護理人員與醫師檢查發現她出現腦出血、腦部有血塊導致中風，且伴隨腹主動脈瘤與主動脈剝離破裂。醫師指出，她在接受緊急心臟手術時，存活率僅有50%，病情極度危急。

該名病患被送抵醫院急診室後，護理人員與醫師檢查發現她出現腦出血。（Unsplash / @national_cancer_institute）

當局開除祭出罰則 永久剝奪執照

紀律法庭在審查錄音檔時指出，當患者用母語喊叫時，雷蒙諾菲德斯竟喝斥「停止這種廢話」，頗具種族歧視意味；且同行同事證實，雷蒙諾菲德斯當天處理另外兩名白人女性患者時，完全沒有出現類似的惡劣態度。法庭最終認定雷蒙諾菲德斯的言論與行為已構成「基於種族的歧視、出於種族動機，且極度不專業」。

西北救護車服務（NWAS）發言人證實，雷蒙諾菲德斯已於2024年7月遭解僱，並強調：

所有患者都有權獲得尊嚴與尊重，不守護這些價值的員工在我們的組織中沒有立足之地。

英國醫療及照護專業委員會（HCPC）紀律委員會也已裁定將其開除執照並永久除名。軍方發言人則表示，基於普通法與個人資料保護法，無法對其作為陸軍預備役人員的個人細節發表評論。

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