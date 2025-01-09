日本療養院爆虐老 剛煮沸熱湯「強塞9旬婆婆嘴」致喉嚨嚴重灼傷
撰文：TVBS新聞網
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日本橫濱一間療養院29歲男性護理員，2024年11月照顧一位需要協助進食90歲老婦，將才剛煮沸的味噌湯往她嘴裡送，害老婦口腔、喉嚨嚴重灼傷，迄今仍在醫院治療。
警方8日將涉案男性護理員逮捕，他供稱趕着下班，「想縮短工作時間」。
據《NHK》，橫濱一間特殊療養院護理員平井良侑，去年11月涉嫌強迫院內一位9旬婦喝下滾燙的味噌湯，導致口喉部嚴重灼傷。另據《朝日電視》，平井良侑對犯行坦承不諱，供稱：
想縮短工作時間。
當事療養院6日才解僱平井。警方指出，婦人長期臥床需要協助餵食，據信嫌犯是把熱湯裝在藥杯裏強迫她喝。老婦的健康狀況惡化，迄今仍在醫院。
療養院聲明，造成受害家屬及所有養老院的使用者感到擔憂，為此要表達歉意，會努力阻止類似事件再發生。
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