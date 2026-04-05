Bill Gates捲愛潑斯坦醜聞　巴菲特：或不再捐款蓋茨基金會

微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）捲入已故「淫媒富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞後，「股神」巴菲特（Warren Buffett）坦言，自己與蓋茨的關係變差，而且考慮不再每年向對方旗下的基金會捐款數十億美元。



美國CNBC頻道4月4日報道，巴菲特在早前播出的專訪時提到，蓋茨與愛潑斯坦的關係曝光後，自己就沒有再與蓋茨交談。對於雙方是否仍屬好友，巴菲特只表示大家曾有美好時光，但指直到𨤳清問題前，他不認為該說太多。

圖為2015年10月13日，股神巴菲特在華盛頓出席《財富》雜誌最具影響力女性峰會（ Fortune's Most Powerful Women Summit）時發表講話。（Getty）

現年95歲的巴菲特表示，自己的記憶力大不如前，所以不希望要宣誓作供，以嘗試憶起基金會在過去20或30年的一切事情之類。

巴菲特被主持問到是否繼續向蓋茨基金會捐款時，稱會視乎情況，現在不會有決定，指自己得知過往多年來都不知道事情。不過他不認為蓋茨與愛潑斯坦提供的女子或島嶼有關，惟自己仍希望了解更多。

全球首富蓋茨，與股神巴菲特份屬老友，二人於2010年成立慈善機構Giving Pledge。（路透社）

巴菲特形容愛潑斯坦是一個利用他人弱點的煽情騙子，對自己從來沒與對方有任何關連感到安慰。