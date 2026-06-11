Bill Gates稱與愛潑斯坦會面是錯誤　指對方用其婚外情藉機威脅

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）6月10日（周三）出席美國眾議院監督委員會的聽證會，他在開場聲明中表示，他對已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）所犯的罪行一無所知。蓋茲指控愛潑斯坦曾試圖利用他的婚外情來向他施壓，迫使蓋茲在兩人的關係結束後保持聯繫。



據美媒報道，蓋茲在聲明中指：「我從未親眼目睹，也未有見到任何跡象表明愛潑斯坦曾參與持續的犯罪活動。我從未去過他的島嶼、牧場或他在佛羅里達州的住所。我從未傷害過任何人。雖然他可能試圖與我建立私人關係，但我對此從未感興趣，也從未回應過。」

2026年6月10日，美國華盛頓，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）抵達國會山，出席眾議院監督委員會針對已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的閉門聽證會，並接受媒體採訪。（Reuters）

蓋茲在事先準備好的演講稿中說道：「我得知愛潑斯坦掌握了一些有關我私人生活的敏感資訊，包括我婚內出軌的事實。這些婚外情與我和愛潑斯坦的交往無關，但卻給我的家人帶來了痛苦。」

蓋茲表示，他於2011年經人介紹認識了愛潑斯坦，這位已故的性犯罪者承諾可以為蓋茲感興趣的全球健康事業籌集數十億美元。

蓋茲指：「我記得當時知道愛潑斯坦曾有過一些法律問題，但我並不完全了解他所犯罪行的嚴重程度。我接受了介紹，卻沒有進行我應該進行的背景審查。」

蓋茲稱他與愛潑斯坦的交往是「有限的」，並表示他們在2014年12月就徹底結束交往。

一位在場的民主黨議員表示：「蓋茲承認他了解愛潑斯坦先生的名聲。他承認他知道愛潑斯坦曾被判干犯性犯罪，但最終，用他的話說，他認為這種有限的關係可以讓他接觸富裕捐助者的可接受手段。」

美國司法部公布的愛潑斯坦案文件中出現Bill Gates的照片：

蓋茲指出，愛潑斯坦曾試圖利用他所知悉的蓋茲的婚外情，「以及他編造的諸多謊言」，在兩人斷絕聯繫後向他施壓，要求他重新與愛潑斯坦接觸。

蓋茲強調：「他那次未能得逞，但這表明他試圖利用與我的交往來推進他的計劃。我一開始就不應該與愛潑斯坦見面。」他告訴議員們，與愛潑斯坦會面是他「判斷上的嚴重錯誤」。

然而，據一位在場人士透露，在質詢過程中，蓋茲的律師曾告訴議員，蓋茲不會回答與愛潑斯坦案無關的婚外情問題。

此前，一批已公布的文件揭露了一系列未經證實的露骨指控，以及蓋茨與愛潑斯坦之間比之前所知更為詳細的慈善合作，因此眾議院監督委員會傳照蓋茨出席聽證會。

2026年6月10日，微軟創辦人蓋茲（Bill Gates，左）出席美國眾議院監督委員會的聽證會，他在開場聲明中表示，他對已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）所犯的罪行一無所知。（Reuters，Getty）

早期公佈的文件中最具爆炸性的內容是，愛潑斯坦似乎在2013年7月親自撰寫的兩封電子郵件草稿。在這兩封電郵中，愛潑斯坦似乎聲稱他為蓋茲安排了性交易，並協助蓋茲獲取藥物，以向妻子隱瞞自己患上性病。