Bill Gates國會作證　與愛潑斯坦受害者「共處一室」

根據美國國會最新公布的閉門訪談記錄，微軟聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）日前就他與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係作證時，雖堅稱從未目睹或參與任何性行為不端，但承認「可能曾與愛潑斯坦的受害者同場」。



美媒報道，美國眾議院監督委員會星期二（6月23日）公布了本月早些時候在國會山進行的自願訪談記錄。

在閉門訪談中，民主黨眾議員加西亞指出，調查顯示愛潑斯坦身邊一些看似普通員工的女性，後來也被認定是受害者，因此蓋茨即使沒有直接接觸所謂「受害者」，也無法排除曾經與她們接觸過。

蓋茨說，他曾在愛潑斯坦的飛機上見過幾名女性員工，稱「我可能曾和受害者同處一室」。

2026年1月31日，美國司法部公布最新文件指，淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）聲稱，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾與「俄羅斯女孩」發生性關係後感染性病。愛潑斯坦又指，蓋茲曾向他索取抗生素，以便「偷偷給」他當時的妻子梅琳達（Melinda Gates）服用。圖為蓋茲（右）與愛潑斯坦（左）的合照。（網絡圖片）

蓋茨在證詞中強調，他與愛潑斯坦在2011年至2014年間為期三年的關系完全屬於「職業關系」，當時他相信愛潑斯坦有能力為全球健康項目籌集數十億美元資金。

盡管當時已經知道愛潑斯坦曾因性犯罪被定罪，蓋茨還是希望和他合作。他說，如今回想起來，後悔當時沒有更重視愛潑斯坦的犯罪前科。

他說：「我很後悔，當時沒有更大程度地把這一點考慮進去。」

蓋茨還透露，愛潑斯坦曾試圖拿他的婚外情等個人隱私向他施壓。兩人於2014年斷絕來往後，愛潑斯坦曾發郵件要求蓋茨「報銷」一名與蓋茨有婚外情女性的相關開支，但蓋茨拒絕支付任何費用。

蓋茨認為，他的一名親信曾向愛潑斯坦透露過他的兩段婚外情。之後，愛潑斯坦在寫給自己的郵件草稿中聲稱，曾協助安排蓋茨與女性發生關系，並幫助他隱瞞性傳播疾病等情況。對此，蓋茨堅決否認，稱相關內容都是捏造的。

文章獲《聯合早報》授權轉載

