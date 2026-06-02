不止與兩名俄籍女子有染？　美媒：Bill Gates被指逾20段婚外情

據《華爾街日報》6月2日引述消息報道，微軟共同創辦人、億萬富豪蓋茨（Bill Gates）今年2月在一場內部員工會議上透露，其2021年的離婚程序中，曾出現其涉及超過20段婚外情的指控。蓋茨在會中承認兩段與俄羅斯籍女子有關的婚外情。



報道引述知情人士指，他們難以置信地聽到Bill Gates向員工講述此事，即在他的離婚程序中，曾出現其涉及超過20段婚外情的指控。

2月11日，Bill Gates在上海張江出席一場名為「行動創造希望」的活動並發表演講。（微博＠蓋茨基金會）

美媒早前已報道，70歲的蓋茨向員工坦承曾與兩名俄籍女子有婚外情。據報為俄羅斯橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova）及核能公司泰拉能源（TerraPower）的一名核物理學家。

蓋茨否認在與富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）會面時有任何不法行為，但坦承曾在紐約、德國、法國及華盛頓特區與愛潑斯坦見面，惟從未踏足其私人島嶼。

蓋茨（Bill Gates）與俄羅斯橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova）透過橋牌活動認識（影片截圖）

根據2013年的電郵內容，愛潑斯坦據報知悉蓋茨的婚外情，並試圖以此威脅，即若果蓋茨不繼續保持與愛潑斯坦的關係，他會披露蓋茨的婚外情。

蓋茨與前妻梅琳達的婚姻維持27年。目前，蓋茨基金會與泰拉能源未對相關報道置評。