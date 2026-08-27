土耳其滑翔傘墜山　一名中國遊客遇難

土耳其西南部穆拉省（Muğla）旅遊勝地費特希耶（Fethiye）8月26日發生滑翔傘事故，造成一名土耳其滑翔傘飛行員和一名中國遊客死亡。



土耳其媒體報道，當天上午10時左右，滑翔傘飛行員Ali Kıdıl與中國籍遊客Xiangrui Meng，從當地巴巴達山（Babadag）進行雙人滑翔傘飛行。起飛後不久，滑翔傘便墜向陡峭山岩，兩人均不幸身亡，肇事原因未明。

當局接到報案後，派員趕赴現場展開搜救。由於現場地形陡峭、岩石密布，搜索困難。救援人員花近10小時，才找到兩人遺體。

當日稍後時候，中國駐土耳其大使館證實，其中一名遇難者確為中國公民。使館已聯繫死者家屬，並將提供相關協助。

新華社報道，費特希耶位於土耳其西南部愛琴海沿岸，是土耳其著名旅遊目的地，也是土耳其乃至世界知名的滑翔傘運動地點。遊客通常從巴巴達山起飛，在山海之間滑翔，俯瞰海岸。