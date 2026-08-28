韓國又爆謀殺案！20歲越南女大生陳屍浴室　疑犯受傷醫院落網

韓國近期社會案件頻傳，除了濟州島接連發現失蹤者遺體，引起當地居民與遊客恐慌外，釜山也於8月26日傳出駭人命案。一名20多歲的越南籍女大生，遭同校的越南籍男同學潛入租屋處殺害，目前警方已將兇嫌逮捕歸案，將進一步釐清案情。



埋伏租屋處劫財 膠帶封口殘忍勒斃

綜合《首爾新聞》、韓聯社、韓聯社TV等韓媒報道，釜山中部警察署8月27日證實，命案發生在26日凌晨1時15分左右，涉案的20多歲越南籍男留學生，趁夜偷偷潛入被害女子位於釜山的住處內埋伏。

釜山於8月26日傳出駭人命案，一名越南籍女大生遭同校的越南籍男同學潛入租屋處殺害。（Unsplash@Jimmy Moon）

當女子回到家，他立刻持兇器威脅，並以膠帶將女方嘴巴、雙手死死綑綁，並在搶奪現金的過程中，將女大生勒斃後逃逸。警方初步調查，兩人皆就讀釜山同一所大學，彼此相互認識。嫌犯落網後向警方供稱，犯案動機純粹是因為「需要錢」。

友人驚見浴室遺體 嫌犯案受傷醫院落網

而案件之所以曝光，是因為女子的友人遲遲聯繫不到人，於是26日中午用餐時間，特地到其住處查看，沒想到卻在浴室裏發現她冰冷的遺體，嚇得立刻打電話報警。警方獲報趕抵現場，發現死者身上留有瘀青與傷痕，全案朝他殺方向追查。

嫌犯在與死者拉扯過程中受傷，案發後他到釜山沙上區一家醫院治療。警方循線追蹤，迅速鎖定嫌犯位置，於案發當天晚間6時15分在醫院內將男子逮捕。目前，警方將釐清嫌犯犯案動機，預計在近日向法院聲請羈押。

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