歌舞伎町買春亂象延燒　外籍客專程來朝聖　日本擬修法罰嫖客遏止

隨着東京歌舞伎町「流鶯」站壁現象引發關注，買春目的訪日外國遊客增加，日本法務省8月24日提出報告草案，研議讓「買方」的招攬行為也納入處罰範圍。當地政府認為，現行措施難以根本解決問題，期待透過處罰提高嚇阻力。



大久保公園成買春聚集地

《讀賣新聞》報道，東京都新宿區表示，疫情後，區立大久保公園周邊街頭經常可見女性等候客人，相關畫面更透過社交媒體傳到海外，吸引以買春或「參觀」為目的的外國遊客前往。由於語言不通，也曾發生金錢糾紛。

根據警視廳公布資料，去年全年共有112名女性因涉嫌違反《賣春防止法》，在大久保公園周邊等候客人而遭現行犯逮捕。去年8月警方展開集中取締後，公園附近站街女性減少，但轉往周邊旅館街等候客人的情況增加。

居民批風紀惡化 新宿區加強巡邏

當地居民反映「街區風紀大幅惡化」，新宿區因此與地方自治會等團體聯合巡邏，並以日文及英文廣播提醒民眾：「買春行為在法律上是禁止的。」區公所也持續關注買春目的訪日外國遊客增加，以及語言不通衍生的糾紛。

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新宿區今年7月向法務省有識者檢討會報告當地情況與問題。新宿區危機管理負責部門副參事淺見英之表示，即使採取相關措施，也一直難以達到根本解決的效果，因此期待包括將買方招攬行為納入處罰在內，推出更具嚇阻力與實效性的措施。

另一方面，街頭等候客人的女性中，有些人可能正面臨經濟困難。淺見英之表示，未來將與相關機關合作，盡可能將這些女性轉介至福利支援體系。

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