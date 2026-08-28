尼泊爾洪災竟有人發死人財　2男拔走女屍金飾惹公憤被捕

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區8月26日爆發嚴重土石流與災難性洪水，迄今至少造成469多人死亡、近1500人下落不明。大量災區現場的畫面也陸續在社群流傳，其中1段拍下2名男子竟「趁火打劫」、將罹難者遺體身上的飾品取下，畫面曝光後引起公憤。



盯上洪災遺體 2男「強拔女屍金飾」遭逮

《Moneycontrol》報道，這2名趁火打劫的男子已被確認身份，分別是38歲的喬杜里（Umesh Chaudhary）和25歲的古隆（Madan Gurung），他們涉嫌從1名尼泊爾洪災罹難者的遺體上偷走飾品，畫面在社群媒體上引發瘋傳和公憤，最終促使當局下令逮人。

這2名趁火打劫的男子已被確認身份。（X@intel_nova）

這段瘋傳的影片中，可以見到喬杜里和古隆蹲在災區現場、不顧周邊有人，直接從遺體取下金耳環，兩人甚至疑似還面帶微笑。據稱這名罹難者的遺體是在26日爆發的尼泊爾洪災中被沖到納拉亞尼河（Narayani River）下游。

這段瘋傳的影片中，可以見到喬杜里和古隆蹲在災區現場、不顧周邊有人，直接從遺體取下金耳環，兩人甚至疑似還面帶微笑。（X@clashreport）

隨著警方介入調查，多家當地媒體引述奇特旺（Chitwan）地區警察局的消息指出：警方根據前述在社群曝光的影片比對人物特徵，最終於27日在巴拉特普爾都會第一區（Bharatpur Metropolitan City-1）的博卡拉（Pokhara）巴士站附近逮捕了2人。

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