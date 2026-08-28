泥石流是什麼？港專家解高位冰崩　或短至數分鐘發生　難預先疏散

8月26日，尼泊爾與中國西藏喜馬拉雅山邊境發生泥石流災害，對於災害原因，內地專家初步推斷，位於尼泊爾境內的藍塘里壤峰北坡一帶發生「高位冰崩」。香港地質學會主席譚佩玉今日（28日）接受電台節目訪問時指，高位冰崩是指在高海拔冰川發生的突然崩塌，當山上的冰川破裂崩塌時，大量碎冰、泥沙及水流會湧入主要河道；若河道被截斷，便會形成如臨時水壩般的堰塞湖，隨著水位急速上升，巨大的水壓隨時引發水壩崩塌，繼而決堤。



2026年8月26日，在中國西藏吉隆地區尼泊爾-中國邊境的一個山谷中，監視器畫面顯示，泥石流和洪水沖毀了建築物，人們四散奔逃。（Reuters）

高海拔冰川崩塌大量碎冰、泥沙及水流湧入主要河道

譚佩玉在港台節目《千禧年代》解釋，「高位冰崩」是指在高海拔冰川發生的突然崩塌。當山上的冰川破裂崩塌時，大量碎冰、泥沙及水流會湧入主要河道。

若河道被截斷會形成如「臨時水壩」般的堰塞湖

若河道被截斷，便會形成如「臨時水壩」般的堰塞湖。隨著水位急速上升，巨大的水壓隨時引發水壩崩塌，一如決堤，將碎冰、巨石及大量泥沙「好似海嘯咁沖向下游地方」。

對於過往相關區域如西藏吉隆等亦曾發生山體滑坡，譚佩玉分析指，該區具備極高的地質災害風險，主要歸因於兩大先天環境因素，一是地質構造極不穩定，今次災難現場正處於歐亞板塊與印度板塊相撞的邊界，佈滿多條活躍斷層，地層結構本身並不穩定。

尼泊爾與中國西藏邊境地區2026年8月26日爆發泥石流，造成大量傷亡，圖為尼泊爾一側情況（Handout via REUTERS）

此外，該處地形落差與山勢陡峭，位於青藏高原邊緣，高原海拔達2,500至5,000米，但泥石流發生的河谷地點海拔僅約1,800至1,900米。高達數千米的巨大落差，配合極為陡峭的高山深谷，令崩塌物下滑速度異常快。

地質學會主席譚佩玉：即使現有科技能監測亦來不及預先疏散

譚佩玉續指，今次事件的堆積物分量極為龐大，在如此陡峭的地形下高速滑落，下游居民即使肉眼察覺，亦根本沒有足夠時間逃生。被問及現有科技能否提前預警，譚佩玉稱，現時利用光學雷達或衛星遙感技術，確實能夠監測到地表變形或冰川不穩定的跡象。然而，這類技術需要時間收集及處理數據。

尼泊爾與中國西藏邊境地區2026年8月26日爆發泥石流，造成大量傷亡，圖為尼泊爾一側情況（Handout via REUTERS）

尼泊爾與中國西藏邊境地區2026年8月26日爆發泥石流，造成大量傷亡，圖為尼泊爾一側情況（Handout via REUTERS）

她續指「今次嘅冰崩，同埋一啲咁快速咁大量嘅泥石流呢，其實發生嘅時間可能得幾分鐘至到10幾20分鐘」，在極短的時間內，即使監測到，亦無法及時完成資料分析並預先疏散附近的居民及工程人員。