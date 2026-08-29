反駁特朗普控制霍爾木茲海峽說法　伊朗軍方：未經協調禁止通過

伊朗方面稱，霍爾木茲海峽受伊朗控制，反駁美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前一天指美方「完全控制」該水道的說法。



據半島電視台（Al Jazeera）8月13日報道，指揮官塔伊卜（Hossein Taeb）周四經法爾斯通訊社（Fars）表示，霍爾木茲海峽受伊朗控制和管理。伊朗聯合軍事指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam al-Anbiya Central Headquarters）同日稱，未經德黑蘭許可，任何船隻不得通過，並指美方說法純屬謊言。

2026年8月26日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）海灘附近，可以看見霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

自2月28日美以對伊朗開戰以來，德黑蘭實際封鎖海峽，戰前全球五分之一石油及液化天然氣經此運輸；美國其後對伊朗航運及港口實施海上封鎖，稱會保護往來非伊朗港口的航行自由。

伊朗高級軍政官員薩納伊拉德（Rasoul Sanaei-Rad）稱，除非美方履行臨時協議承諾，伊朗不會重開海峽，重開非美方所能單方面達成，並警告未來衝突中伊朗將更強硬。

兩國六月達成臨時協議，延長四月停火並呼籲恢復海灣航行自由，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）稱，華盛頓在海峽的行動是更大誤判。