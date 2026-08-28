伊朗戰爭與敘利亞・三｜美國如何統治前「支持恐怖主義國家」？

在美國與伊朗的談判僵持當下，敘利亞政治情勢似乎有了新發展。

8月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）正式宣布，撤銷美國將敘利亞列為「支持恐怖主義國家」的認定，並將「沙姆解放組織」（HTS）從美國認定的恐怖組織名單中移除。

顯然，這是2024年12月敘利亞變天以來的脈動：2025年6月，特朗普（Donald Trump）簽署行政令，放寬部分對敘出口管制，並取消對敘利亞接受部分外國援助的限制；2026年7月8日，特朗普正式通知國會，美國政府將在45天通知期結束後，將敘利亞從「支持恐怖主義國家」名單中移除。8月24日，相關決定正式生效。

對此魯比奧強調，美方決定有助於消除私營企業在敘利亞投資面臨的主要障礙，推動敘利亞經濟復甦及重新融入全球經濟；美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也指出，這一動作有助促進對敘利亞的更多投資，從而推動其政治和經濟穩定。敘利亞方面當然也表示歡迎，例如過渡政府的財政部長巴爾尼（Mohammed Yisr Barnieh）就說，這項決定將進一步加強敘利亞與全球經濟及金融體系的聯繫，並吸引投資和現代技術，拓展發展機遇。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在土耳其安卡拉與敘利亞總統過渡政府總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）舉行雙邊會晤。（Reuters）

顯然，以上發展不只標誌戰後敘利亞的政治轉向，也預示敘利亞與美國關係的更上層樓。而這同樣會連動8月25日的新發展：敘利亞北部的代表性庫爾德武裝、敘利亞民主力量（SDF）指揮官阿卜迪（Mazloum Abdi）在電視講話中宣布，組織任務已告終結，即日起正式解散。

基本上，這同樣是2024年敘利亞變天後的一貫脈絡，也就是曾獲美國支持以抗擊「伊斯蘭國」的眾多庫爾德武裝，如今都在華盛頓有意促進敘利亞國家整合、鞏固沙拉（Ahmed al-Sharaa）政權的背景下，紛紛開始「國家化」進程，關鍵節點就是2026年1月：各武裝與政府正式達成協議，同意將部隊分階段整編入國家軍隊。當然，關切庫爾德議題的土耳其同扮演重要角色。

其中，構成敘民主力量核心的庫爾德人民保護部隊（YPG），已在3月率先併入敘利亞國家軍隊，其指揮官哈莫（Sipan Hamo）更被任命為東部地區副國防部長。如今敘利亞民主力量的再跟進，則又標誌美國與土耳其支持的敘利亞國家統合更進一步。

而這就映射出變天後敘利亞的身分流轉，以及美國對於中東間接統治的複雜交纏。

2026年8月10日，在敘利亞哈塞克，當地居民目睹了在敘利亞內戰中流離失所的庫德人根據敘利亞民主力量（SDF）與敘利亞政府於2026年1月達成的協議，返回家鄉拉斯艾因（塞雷卡尼耶）。（Reuters）

敘利亞為何重要

首先，美國之所以偕同土耳其推動敘利亞的國家統合，首要目的就是在美軍持續撤出中東的背景下，依然維持影響力、形塑排除伊朗的勢力範圍。而這種焦慮背後，除了延燒中東的加沙戰爭、伊朗戰爭外，或許還夾雜伊拉克的前車之鑑。

眾所周知，駐伊美軍在2010年正式結束作戰行動，巴格達安全合作辦公室（OSC）隨後在2011年成立。在原初規劃中，OSC應在伊拉克安全部隊內發揮情報共享和其他協調職能，同時負責對外軍售（FMS）項目；與此同時，隨著大量美國FMS承包商部署的軍事人員，也應當發揮指揮控制和安全監督職能，並通過OSC主任向大使報告工作。

但從後續發展來看，這種規劃無法承載「駐伊美軍2.0」的期望，除了美方投入確實不足外，伊拉克方面也同樣對於美軍存在懷抱複雜情感。一方面，美軍被視作能在特殊情況下拯救伊拉克的「緊急救援力量」；但另一方面，美軍也被視作佔領伊拉克的半殖民者，尤其在伊朗影響力持續增強的背景下，伊拉克官員時常對於美軍深度滲透伊拉克軍隊和情報機構抱有疑慮，並且多次要求OSC縮減規模。

以上種種，共同注定了OSC的成效不彰，並且間接導致伊拉克正規安全部隊在2014年抵禦「伊斯蘭國」的全面失敗。在這之後，美國不得不耗費更多軍事成本圍剿「伊斯蘭國」，當中就包括大力扶持庫爾德武裝。但這還是無法阻止局面變得更複雜：原本，敘利亞的阿薩德（Bashar al-Assad）政權就已因為內戰圍剿，而不得不接受伊朗援助，由此成為「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的一部分；「伊斯蘭國」崛起後，由於俄羅斯同樣參與圍剿行動，阿薩德政權於是又在莫斯科大力扶持下，同時成為俄羅斯附庸。

2024年12月7日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在卡塔爾杜哈（Doha）出席有關敘利亞危機的會議。（Reuters）

在這之後，不僅俄羅斯成功建立中東的影響力據點，伊朗的「抵抗軸心」也獲得貫通伊拉克、黎巴嫩的關鍵地緣孔道，影響力與能量都來到了新高點。而也正是在這種基礎下，伊朗敢於策應哈馬斯在2023年發動「阿克薩洪水行動」，並在隨後調動所有「抵抗軸心」板塊協同作戰，希望保住被以色列大力圍剿的哈馬斯，中東於是陷入伊朗與以色列、美國的代理衝突火海，並在2026年引爆了更大規模的伊朗戰爭。

正因如此，眼下不論是針對伊拉克親伊朗民兵的解除武裝「最後通牒」、針對也門胡塞的制裁與打擊、針對黎巴嫩真主黨的解除武裝施壓、針對敘利亞的國家統合進程，其實都是經歷加沙戰爭、乃至伊朗戰爭衝擊後，美國對於「抵抗軸心」的再清剿。

其中，敘利亞可以說是華盛頓著墨最多的板塊。一來，相較於其他「抵抗軸心」武裝位處主權國家力所不及的破碎地帶，基本無法徹底殲滅，敘利亞變天附帶的政權改換，剛好能為美國提供最大的政治改造與深化空間；二來，敘利亞作為曾經的「抵抗軸心」關鍵孔道，將會影響伊朗向真主黨輸送軍火、鞏固黎巴嫩勢力範圍的能力。

可以這麼說，敘利亞變天反射出來的，其實是伊朗與美國各自在中東「間接統治」的版圖消長：前者是要從普遍親美的中東主權國家內，集結出反美、且能為自己所用的軍事武裝帶，而敘利亞正好是最後一塊陸上拼圖；後者則是在軍事撤出中東的背景下，設法利用以色列不計毀譽的軍事進攻、庫爾德武裝的從旁策應、海灣國家與土耳其等親美盟友的共同協助，再搭配自身對於中東各國的經濟、軍事、政治影響力，盡可能擴大中東親美空間，從而擠壓伊朗形塑的反美軍事帶。

美國敘利亞問題特使兼駐土耳其大使巴拉克（Tom Barrack）於2026年4月17日在土耳其安塔利亞舉行的安塔利亞外交論壇會議上發表講話。（Reuters）

美國如何形塑間接統治

因此，美伊對於敘利亞的現實需求，其實正好相反。

伊朗需要一個並不統一、也與阿拉伯國家相對疏遠的敘利亞，如此阿薩德政權才能為求生存依附德黑蘭、甘心成為「抵抗軸心」的一部分；美國則是出於擠壓伊朗「抵抗軸心」、遏制「伊斯蘭國」復甦的需求，需要一個穩定、且被周遭阿拉伯國家接納的統一敘利亞。

而這就會牽動在美軍持續撤出中東的背景下，美國對於間接統治的形塑調整。關鍵在於，即便美國成功稀釋伊朗影響力、壓制「伊斯蘭國」，敘利亞局面依然不算鐵板一塊，不論是在美國與親美盟友間、親美陣營與其他勢力間，又或是在敘利亞內部。

首先是美國與親美盟友的分歧。如前所述，美國對敘利亞的規劃包含以下目標：完全統一、少數族裔享有平等公民權、在國際合作支持下進行經濟重建與發展、願意與包括以色列在內的所有鄰國保持友好關係、徹底擊敗伊斯蘭國、遏制伊朗在黎凡特地區（黎巴嫩、敘利亞、約旦、以色列、巴勒斯坦）的殘餘影響力。

簡單來說，美國需要一個內外穩定的敘利亞，而投射到現實場域中，大抵就包含以下政策目標：阻止伊朗或其代理人在敘利亞活動、推動敘利亞和以色列達成安全協議、推動庫爾德武裝持續整編入敘利亞軍隊、監督敘利亞舉行合乎標準的大選、協助敘利亞重建。當然，過程當中美國為了確保自身影響力，必然會將前述政策目標設法掛勾解除制裁等經濟誘因，但這還是無法迴避執行過程的內外張力。

2026年7月12日，敘利亞大馬士革，總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）在新成立的人民議會首次會議上發表演說。（Reuters）

首先，雖說沙拉已採取措施約束部分極端支持者，在一定程度上壓抑了與阿拉維派、德魯茲派、庫爾德人等少數族裔的衝突，但教派分歧還是很難迅速消弭，尤其當前敘利亞議會、政府也並沒有確實反映少數族裔代表性，未來統合恐怕還有很長的路要走。

再來是庫爾德武裝。確實，庫爾德武裝在打擊「伊斯蘭國」上居功厥偉，更是美國過去干預敘利亞局勢的重要支點，但雙方合作不是毫無極限。關鍵在於，美國也同樣清楚，作為敘利亞民主力量核心的人民保衛軍，正是庫爾德工人黨（PKK）的敘利亞分支，也就是土耳其認定的恐怖組織。正因如此，美國再如何倚重敘利亞的庫爾德武裝，雙方的關係也註定是暫時的策略性交易，因為華盛頓必須考量與安卡拉的關係。顯然，這也是美國支持庫爾德武裝整編的一大背景。

接著是以色列。如前所述，促成敘以協議同樣是美國的政策目標，內容可能包括以下重點：限制在靠近兩國邊界地區的軍事化，類似於西奈半島的安排；以色列軍隊從2024年12月後的新佔領區撤出；就以色列對第三國採取緊急軍事行動達成諒解；建立除外交承認之外的雙邊溝通管道；容忍以色列對敘利亞德魯茲民眾提供有限支持。但問題是，不論美國如何規劃推演，前述目標其實都有一定不確定性，因為以色列並不是完全受美國管束的盟友，甚至更常扮演「麻煩製造者」的角色，例如針對撤軍，以方其實已經反覆強調，「絕對不會從敘利亞的緩衝區撤出」，這就必然會對敘以協議帶來挑戰。

此外，2024年敘利亞變天後，分據南北的以色列與土耳其便出現了勢力範圍之爭。而有鑑於這兩個親美國家的固有摩擦，尤其是加沙戰爭後的一連串戰略衝突，如果沒有美國在耶路撒冷、安卡拉、大馬士革之間持續的高層協調，土以兩國極有可能會陷入衝突。

資料圖片：2025年2月4日，敘利亞新任臨時總統沙拉和土耳其總統艾爾多安抵達土耳其安卡拉總統府，出席聯合記者會。（Reuters）

例如以色列就在8月18日以「土耳其即將駐軍為由」，轟炸敘北空軍基地，引發美國強烈批評，最終好不容易在23日促成敘以官員會晤，以及土耳其事後的低調不回應，衝突才有所降溫。顯然，即便以色列與敘利亞達成協議有助緩和局勢，土耳其和美國、以色列卻終究必須直接對話，才能控制局勢不至崩潰。

而這也會牽引俄羅斯的角色。過去，莫斯科以向大馬士革提供石油、向長期依賴俄製裝備的敘利亞軍隊供應武器，以及維持在敘利亞的兩個軍事基地為基礎，打造了自己在敘利亞的間接統治體系。即便2024年變天導致俄羅斯影響力大幅消退，卻終究沒有徹底消亡，尤其不論土耳其或以色列，也似乎都未將清除俄羅斯影響視為首要任務。

這背後原因或許在於，雙方可能都將俄羅斯的存在視為某種緩衝，能避免土以博弈的全面破裂。不過即便如此，如果俄羅斯干涉敘利亞內政或支持伊朗參與敘利亞事務，這對華盛頓和大馬士革來說，依然是不可逾越的紅線，正如美國干涉敘利亞的最關鍵目標，就是擠壓伊朗影響力、避免「抵抗軸心」重回過去巔峰。

而顯然，前述各個政策目標看似宏偉，其實存在不少內外矛盾，這就意味美國必須有所取捨：與其讓三、四個「完美政策」相互衝突，不如讓所有相關國家和行為者勉強遵循一個平「庸但符合最低標準的政策」。而從當下情況來看，顯然就是至少先防堵伊朗捲土重來，即便親美行為者間的目標有所分歧，卻也至少在防範伊朗這個「共同威脅」的背景下，勉強暫時鬥而不破。