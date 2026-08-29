特朗普稱與委內瑞拉達協議：美國取得650億桶石油儲量多數控制權

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月28日在社交媒體發文，稱美國與委內瑞拉達成一項全球歷來最大規模的石油協議，讓美國取得委內瑞拉超過650億桶已探明石油儲量的多數控制權。



特朗普28日在社交媒體Truth Social發表上述言論，稱他已指示國務卿魯比奧（Marco Rubio）及國防部長赫格塞思（Pete Hegseth），與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，並且通過與私營企業攜手，讓美國掌握委內瑞拉超過650億桶已探明石油儲量的多數控制權。

左圖：2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）右圖：2026年1月5日，委內瑞拉時任副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣誓就任臨時總統。（Reuters）

特朗普強調，這項協議無需美國納稅人承擔任何費用，就令美國的石油儲備增加一倍以上，大幅提升美國的石油供應量，顯著降低美國的汽油價格，亦有助委內瑞拉繼續走向成功及繁榮。

路透社報道，羅德里格斯28日晚透露，協議將涵蓋17個戰略油田，預料與美國合作的石油開發項目將帶來逾2090億美元（約1.6萬億港元）稅收。她對該協議表示歡迎，又指此舉將促進委內瑞拉經濟發展和政府收入。

這張攝於2026年1月22日的照片中，可以先到委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）位於該國城市卡貝略港（Puerto Cabello）的煉油廠。（Reuters）

據報道，該國雖擁有全球最大的已探明石油儲量，但由於多年來投資不足、管理不善和面臨制裁，其日產量僅約125萬桶遠低於其潛在產量。