特朗普稱與委內瑞拉達協議：美國取得650億桶石油儲量多數控制權
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月28日在社交媒體發文，稱美國與委內瑞拉達成一項全球歷來最大規模的石油協議，讓美國取得委內瑞拉超過650億桶已探明石油儲量的多數控制權。
特朗普28日在社交媒體Truth Social發表上述言論，稱他已指示國務卿魯比奧（Marco Rubio）及國防部長赫格塞思（Pete Hegseth），與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，並且通過與私營企業攜手，讓美國掌握委內瑞拉超過650億桶已探明石油儲量的多數控制權。
特朗普強調，這項協議無需美國納稅人承擔任何費用，就令美國的石油儲備增加一倍以上，大幅提升美國的石油供應量，顯著降低美國的汽油價格，亦有助委內瑞拉繼續走向成功及繁榮。
路透社報道，羅德里格斯28日晚透露，協議將涵蓋17個戰略油田，預料與美國合作的石油開發項目將帶來逾2090億美元（約1.6萬億港元）稅收。她對該協議表示歡迎，又指此舉將促進委內瑞拉經濟發展和政府收入。
據報道，該國雖擁有全球最大的已探明石油儲量，但由於多年來投資不足、管理不善和面臨制裁，其日產量僅約125萬桶遠低於其潛在產量。
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