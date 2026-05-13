特朗普連發爭議帖文 標委內瑞拉為「第51州」兼轟炸伊快艇戰機
撰文：韓學敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月12日在訪華前夕，於其社交平台「Truth Social」連續發布兩則極具爭議的帖文，引發國際社會關注。
特朗普周二發布了一幅地圖，將委內瑞拉標註為「第51個州」，並嵌入了美國國旗；此前一天，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）公開表示，委內瑞拉從未考慮成為美國的一個州。
自今年1月美國部隊擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，特朗普已多次宣稱控制這個石油資源豐富的國家，並表示考慮將其納為新州。
同日，特朗普還發布了一系列AI生成的圖像，描繪美軍對伊朗資產進行戲劇性打擊的場景。其中一張圖片顯示，一艘美國軍艦用看似高能激光武器擊落一架掛有伊朗國旗的飛機，配文寫道「激光：砰，砰，沒了！！！（Bing, Bing, GONE!!!）」。另一張圖則展示，一架美軍無人機在伊朗快艇群上方盤旋，用飛彈轟炸兩艘船隻的畫面。
這些帖文發布之際，正值華盛頓與德黑蘭之間因脆弱的中東停火協議而關係緊張。特朗普同日警告，已持續一個多月的停火協議可能「命懸一線」，並稱伊朗的最新提案「完全不可接受」，並堅稱美國最終將對伊朗取得「徹底勝利」。
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