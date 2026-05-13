特朗普連發爭議帖文　標委內瑞拉為「第51州」兼轟炸伊快艇戰機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月12日在訪華前夕，於其社交平台「Truth Social」連續發布兩則極具爭議的帖文，引發國際社會關注。



特朗普周二發布了一幅地圖，將委內瑞拉標註為「第51個州」，並嵌入了美國國旗；此前一天，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）公開表示，委內瑞拉從未考慮成為美國的一個州。

自今年1月美國部隊擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，特朗普已多次宣稱控制這個石油資源豐富的國家，並表示考慮將其納為新州。

特朗普5月13日於其社交平台「Truth Social」發布貼文，將委內瑞拉標註為「第51個州」。（X@WhiteHouse）

同日，特朗普還發布了一系列AI生成的圖像，描繪美軍對伊朗資產進行戲劇性打擊的場景。其中一張圖片顯示，一艘美國軍艦用看似高能激光武器擊落一架掛有伊朗國旗的飛機，配文寫道「激光：砰，砰，沒了！！！（Bing, Bing, GONE!!!）」。另一張圖則展示，一架美軍無人機在伊朗快艇群上方盤旋，用飛彈轟炸兩艘船隻的畫面。

美國總統特朗普5月12日發布一系列AI生成圖像，其中一張圖片顯示一艘美國軍艦用看似高能激光武器擊落一架標有伊朗國旗的飛機，配文寫道「激光：砰，砰，沒了！！！（Bing, Bing, GONE!!!）」（X@WhiteHouse）

這些帖文發布之際，正值華盛頓與德黑蘭之間因脆弱的中東停火協議而關係緊張。特朗普同日警告，已持續一個多月的停火協議可能「命懸一線」，並稱伊朗的最新提案「完全不可接受」，並堅稱美國最終將對伊朗取得「徹底勝利」。