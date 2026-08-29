美媒曝赫格塞思有意2028年競選總統　五角大樓否認：愚蠢的猜測

美國全國廣播公司（NBC）8月28日披露，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）私下一直討論參與2028年美國總統大選，消息一度引起政壇熱議。不過，赫格塞思本人和五角大樓火速否認相關傳聞。



據NBC引述知情人士消息，赫格塞思夫婦近數月曾與親友、同事探討2028年參選可能，又指赫格塞思和總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有相似特質，能夠獲得MAGA基本盤的支持。

2026年8月26日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓發表演講。（Reuters）

隨後，赫格塞思在社交媒體X上發文稱相關指控「100%假的」，斥責NBC利用匿名消息造謠稱，並強調自己「唯一的工作就是讓國防部更強大」。

同時，五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）也表示：「赫格塞思部長沒有競選總統的打算，他的首要任務是領導國防部，其他一切猜測都是愚蠢。」

美媒分析指，赫格塞思早前現身艾奧瓦州為共和黨議員助選，放大了本次競選猜測，因為該州是共和黨初選的首站。