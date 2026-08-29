孫宇晨不止是幣圈富豪？三度連任利伯蘭總理　面積僅7km²「國家」

加密貨幣平台波場（TRON）創辦人孫宇晨，近期因與女星景甜情感瓜葛、財產糾紛等持續霸佔輿論熱搜。孫宇晨不僅是幣圈富豪，他還有一個特殊身份：利伯蘭自由共和國（Free Republic of Liberland，簡稱利伯蘭）現任總理。



利伯蘭：未獲國際承認的「國家」

利伯蘭在2015年由捷克政治家Vít Jedlička創立，坐落於克羅地亞與塞爾維亞之間的爭議無主土地，始終未獲國際社會正式承認，長期遭克羅埃西亞政府阻撓，定居者多次被驅逐，土地開發程度極低。據國家官方網站介紹，利伯蘭的面積只有7平方公里，即約香港油尖旺區的大小，登記公民約1300人，不過據其官方Facebook專頁2025年3月時指，具體住在當地的居民只有約30人。

看似頗具爭議的另類國度，卻能背靠幣圈捐贈資金維持運作，主打自由意志主義理念，試圖摒棄傳統稅制與治理模式，嘗試採用區塊鏈政務、原生代幣、鏈上投票等創新機制，在幣圈擁有小眾影響力。

圖為利伯蘭自由共和國（Free Republic of Liberland，簡稱利伯蘭）的位置，位於克羅地亞與塞爾維亞之間。（Google Maps）

孫宇晨三度連任利伯蘭總理

孫宇晨自2024年10月當選利伯蘭總理，歷經三次季度連任，被認為是該國邁向爭取國際承認的關鍵人物。利伯蘭總統Vít Jedlička曾表示：「當像孫宇晨這樣的人加入我們時，我們會受到更多人的重視。」

在孫宇晨任職期間，利伯蘭宣布與太空初創公司LifeShip合作，又在小行星上插上「國旗」，增加在國際上的聲量。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月23日在華盛頓的私人俱樂部舉辦晚宴，接見手持最多特朗普幣（$TRUMP）的頭220名投資者。內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）作為主賓赴會。他事後自豪地表示，總統在晚宴上向他贈送一隻限量版的「特朗普黃金陀飛輪腕錶」（Trumpn Gold Tourbillon） 。（X@justinsuntron）

孫宇晨欲借力特朗普家族

此外，孫宇晨和特朗普家族私交深厚，曾多次投資相關加密項目、參與圈層活動。特朗普（Donald Trump）的次子埃里克（Eric Trump）一度稱與孫宇晨是「好朋友」。有報道指，孫宇晨曾暗示將依託美方人脈，提升利伯蘭全球合法性。