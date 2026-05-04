加密貨幣公司World Liberty Financial反控孫宇晨誹謗

最早由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及家族共同創立的加密貨幣公司World Liberty Financial（WLFI）於5月4日宣布，已對加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun）提起誹謗訴訟，雙方法律戰進一步升級。



2025年8月13日，在美國紐約市，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的長子小特朗普（Donald Trump Jr）、次子埃里克（Eric Trump）在納斯達克大樓外合照，以慶祝ALT5敲鐘上市，用於啟動World Liberty Financial（WLFI）的財庫策略。（Reuters）

路透社報道，WLFI在社交平台發布了訴訟副本，指控孫宇晨發起「公開抹黑運動」，及發表一些被其WLFI認定為虛假的言論。此外，孫宇晨被指對WLFI持有的代幣，進行了未經授權的操作，包括轉移到加密貨幣交易所幣安（Binance）。

報道指出，今年4月，孫宇晨起訴WLFI，指該公司非法凍結了他購買的代幣。孫宇晨表示，WLFI秘密安裝了工具，阻止其代幣在2025年9月開放交易後出售。WLFI則稱，其有權凍結代幣的內容，已在銷售條款中披露。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月23日在華盛頓的私人俱樂部舉辦晚宴，接見手持最多特朗普幣（$TRUMP）的頭220名投資者。內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）作為主賓赴會。他事後自豪地表示，總統在晚宴上向他贈送一隻限量版的「特朗普黃金陀飛輪腕錶」（Trumpn Gold Tourbillon） 。（X@justinsuntron）

針對WLFI的最新訴訟，孫宇晨向路透社表示，WLFI宣布的所謂誹謗訴訟，不過是一場毫無根據的公關噱頭，他期待在法庭上贏得這場官司。

特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）轉發了WLFI的帖子，留言稱：「閱讀整個帖子，真相就在這裏！！！」WLFI的行政總裁兼聯合創始人威特科夫（Zach Witkoff）也在X表示：「我期待真相在法庭上水落石出。」

攝於2026年3月13日的插圖顯示，一部智能手機螢幕顯示World Liberty Financial（WLFI）的標誌。（Getty Images）

據美媒NBC此前報道，公司由特朗普的3個兒子共同創立，特朗普本人獲列為榮譽聯合創辦人，公司於2024年特朗普第3次競選總統期間啟動，至特朗普就任總統後，解除在該公司的所有職務。WLFI也指，特朗普相關家族成員，已公開退出WLFI全部職務。

據指出，孫宇晨2024年底成為該公司當時最大的公開已知投資者，花費數百萬美元購買WLFI代幣並獲聘為顧問。至2025年1月，孫宇晨持股至少達到7500萬美元。