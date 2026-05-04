加密貨幣公司World Liberty Financial反控孫宇晨誹謗
撰文：蕭通
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最早由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及家族共同創立的加密貨幣公司World Liberty Financial（WLFI）於5月4日宣布，已對加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun）提起誹謗訴訟，雙方法律戰進一步升級。
路透社報道，WLFI在社交平台發布了訴訟副本，指控孫宇晨發起「公開抹黑運動」，及發表一些被其WLFI認定為虛假的言論。此外，孫宇晨被指對WLFI持有的代幣，進行了未經授權的操作，包括轉移到加密貨幣交易所幣安（Binance）。
報道指出，今年4月，孫宇晨起訴WLFI，指該公司非法凍結了他購買的代幣。孫宇晨表示，WLFI秘密安裝了工具，阻止其代幣在2025年9月開放交易後出售。WLFI則稱，其有權凍結代幣的內容，已在銷售條款中披露。
針對WLFI的最新訴訟，孫宇晨向路透社表示，WLFI宣布的所謂誹謗訴訟，不過是一場毫無根據的公關噱頭，他期待在法庭上贏得這場官司。
特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）轉發了WLFI的帖子，留言稱：「閱讀整個帖子，真相就在這裏！！！」WLFI的行政總裁兼聯合創始人威特科夫（Zach Witkoff）也在X表示：「我期待真相在法庭上水落石出。」
據美媒NBC此前報道，公司由特朗普的3個兒子共同創立，特朗普本人獲列為榮譽聯合創辦人，公司於2024年特朗普第3次競選總統期間啟動，至特朗普就任總統後，解除在該公司的所有職務。WLFI也指，特朗普相關家族成員，已公開退出WLFI全部職務。
據指出，孫宇晨2024年底成為該公司當時最大的公開已知投資者，花費數百萬美元購買WLFI代幣並獲聘為顧問。至2025年1月，孫宇晨持股至少達到7500萬美元。
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