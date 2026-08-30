長鑫存儲起訴美國國防部　求撤銷中國軍事企業認定

中國最大記憶體晶片商長鑫存儲（ChangXin Memory Technologies）周五入稟美國法院，起訴美國國防部，要求撤銷將其列為中國軍事企業的認定。



據路透社（Reuters）8月28日報道，長鑫存儲在訴狀中稱，公司與中國軍方並無關聯，其動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片的設計、生產和銷售均供民用及商業用途，而非軍用。美國國防部稱，按政策不對待決或進行中的訴訟置評。

2026年6月9日，Counterpoint Research報告顯示，中國長鑫存儲技術股份有限公司在全球動態隨機存取記憶體（DRAM）的市佔率排名第四，約佔8%。（網絡圖片）

美國國防部在前總統拜登（Joe Biden）任內將長鑫存儲列入名單，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府於6月更新時保留該公司。長鑫存儲指有關認定欠缺實據支持並侵犯其正當程序權利，自2025年1月被列入後持續蒙受聲譽及商業損害。

訴訟在美國哥倫比亞特區聯邦地區法院（U.S. District Court for the District of Columbia）提出，被告包括國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。

長鑫公司稱，美國國防部2月發佈公告稱將該公司從名單中移除，但當天就撤回了該公告。長鑫指控國防部隨後重新將其列入名單時，並未對此變更做出充分解釋。