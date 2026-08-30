CIA局長日前旋風式訪俄　美媒：向莫斯科提議舉行美俄烏領袖峰會

美媒引述兩名知情人士報道，美國中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）日前旋風式訪問莫斯科期間，曾向俄方提議舉行美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間的三方會晤，以結束俄烏戰爭。



據《紐約時報》早前報道，拉特克利夫8月25日（周二）乘搭美軍軍機降落在莫斯科的伏努科沃機場（Vnukovo Airport）。航班追蹤數據顯示，他大約在地面停留了八小時。

據Axios 29日（周六）報道，這是拉特克利夫首次親自參與促成俄烏關係突破的外交斡旋。

消息人士稱，拉特克利夫此行的部分目的，在於了解俄羅斯情報部門負責人能否協助說服普京重啟由美國牽頭的俄烏談判。

28日，美國官員向澤連斯基通報了拉特克利夫在莫斯科的會談情況，以及有關舉行美俄烏三方峰會的提議。

據報道，特朗普政府過往曾提出這項想法。澤連斯基表示支持，但普京拒絕了。

圖為俄羅斯對外情報局長納雷什金（Sergei Naryshkin，左）與美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe，右）。 （Reuters）

25日，拉特克利夫突然訪問莫斯科，並會見了俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）和聯邦安全局局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）。

特朗普其後向Axios表示，拉特克利夫的訪問是「例行公事」，並非意在警告俄羅斯不要攻擊北約（NATO）領土。

消息人士透露，美國官員告訴澤連斯基，拉特克利夫也在莫斯科提出了重啟和平談判的可能性。

2025年8月23日，圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左），美國總統特朗普（Donald Trump，中），俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）。（Reuters）

據《紐約時報》報道，拉特克利夫向博爾特尼科夫對俄烏戰爭現狀提出「悲觀的評估」，並敦促俄羅斯在局勢惡化之前達成停火協議。