尼泊爾洪災｜村民涉趁火打劫　集體撬開保險箱搶48萬現金29人被捕

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，尼泊爾增至超過670人死亡，兩國合共近3000人失蹤。據當地媒體報道，警方在在達定縣（Dhading，又譯達丁縣）逮捕了29人，他們涉嫌撬開一個被特里蘇里河洪水沖走的銀行保險箱，並搶走約927萬尼泊爾盧比（約48萬港元）。



尼泊爾新聞（Nepal News）29日（周六）報道，尼泊爾武裝警察部隊及尼泊爾警察組成的聯合巡邏隊，在疑犯非法從保險箱取走現金時將其抓獲。

尼泊爾警方就拘捕29名疑犯發表的聲明：

警方當場從疑犯身上繳獲了9,268,505尼泊爾盧比（約48萬港元）。

據尼泊爾警察發言人、副總警監卡夫勒（Abi Narayan Kafle）表示，所有29名疑犯目前均被關押在達定縣警局，警方正在進一步調查案件和進行法律程序。

尼泊爾警方發聲明，發布29名疑犯的名字和已尋回的現金：

為防止災區發生針對公共、商業和私人財產的盜竊、搶劫和破壞行為，當地警方已加強對受災地區的監控和巡邏。