美國委內瑞拉達成能源協議將持續25年　代總統稱有助重振本國經濟

委內瑞拉代總統羅德里格斯（Jorge Rodriguez）說，與美國達成的能源協議將持續25年，目標是將原油日產量提高到150萬桶，並維護委內瑞拉對自然資源的主權。



路透社報道，羅德里格斯在周六（8月29日）深夜發表的講話中，稱讚這個協議是「歷史性的」，將有助於重振委內瑞拉經濟，增加政府收入，並稱這將有助於塑造委內瑞拉的未來。

她說：「這項為期25年的雙邊項目計劃開發17個戰略油田，目標是日產量超過150萬桶。」

協議中設定的日產量150萬桶的目標只是一個初步目標，更廣泛的計劃包括開發八個新建油田區塊，作為委國能源領域全面擴張的一部分。

她說，根據每桶65美元（約510港元）的基準油價計算，這項協議可為委內瑞拉政府帶來約2090億美元（約1.6萬億港元）的收入，但她也承認原油價格可能會波動。根據協議，每生產和銷售一桶原油，將有約19美元（約149港元）直接流入委內瑞拉，這將顯著增加政府收入。

圖為2026年7月2日，代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，中）與國民議會議長的哥哥豪爾赫（Jorge Rodríguez，左）及內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）會見傳媒。（Reuters）

羅德里格斯強調，這項協議旨在把地下「冰冷、沉寂」的資源，轉化為「委內瑞拉人民社會和經濟福祉的來源」。

委內瑞拉擁有世界上最大的已探明石油儲量，但由於多年來的投資不足、管理不善和制裁，日產量遠低於潛在產量。

今年1月至7月，委內瑞拉石油產量增加29.8%，達到日均120萬桶，但仍遠低於25年前日均300萬桶的產量。

美方協議旨在讓產量恢復到這一水平，但分析人士一致認為，這需要時間。

加拉加斯高等行政管理學院（IESA）教授、工程師費利佐拉告訴法新社：「至少要三四年後才能看到產量增加。」

美國公司或獲勘探和生產權

委內瑞拉官員正準備下周簽署協議，授予包括美國公司在內的幾家公司新的石油勘探和生產權。

兩名接近談判的消息人士稱，雪佛龍公司（Chevron）​預計將是最終敲定談判的公司之一，目的是將公司在委內瑞拉的合資企業過渡到新能源框架內。

另據《華爾街日報》引述參與談判的消息人士報道，美國政府計劃持有委內瑞拉商人貝坦科特（Alejandro Betancourt）旗下北美藍色能源合作夥伴公司（North American Blue Energy Partners）35%的股份。

報道稱，美國計劃獲得優先購買權，以成本價購買該公司20%的石油產量。

報道也稱，五角大樓戰略資本辦公室計劃通過低價認股權證的方式進行投資，使美國無需投入大量資金即可獲得公司的股權。

2026年8月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下空軍一號後，向支持者示意。（Reuters）

就在一天前，美國總統特朗普（Donald Trump）周五（28日）說，美國將控制委內瑞拉五分之一的龐大石油儲量。

特朗普並未透露太多細節，僅稱美國已通過與一家私營企業合作，獲得委內瑞拉超過650億桶已探明石油儲量的多數控制權。

針對路透社的置評請求，五角大樓首席發言人帕內爾回應稱：「戰略資本辦公室（OSC）不持有私營公司的股權。根據法定權限，OSC的職責嚴格限於提供資金支持，形式包括貸款、貸款擔保或技術援助（包括為投資項目的開發和融資提供交易結構設計）。」

白宮和北美藍色能源合作夥伴公司尚未對此作出回應。

協議或復甦經濟 但民眾憂國家主權受損

如此大規模的協議可能加速委內瑞拉期待已久的經濟復甦。2014年至2021年間，委內瑞拉經濟遭遇嚴重危機，經濟規模萎縮80%，數以百萬計的委內瑞拉人因此陷入貧困，至今仍未完全擺脫這一困境。

許多人每月靠相當於0.16美元（約1.25港元）的最低工資生活，另有最高可達每月240美元（約1881港元）的政府補貼，但這仍遠低於一個五口之家購買基本食品所需的估算金額，即每月730美元（約5723港元）。

2026年3月4日，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，右）於首都加拉加斯會見美國內政部長伯古姆（Doug Burgum，左）。（Reuters）

不過，由於協議缺乏透明度，包括政府支持者在內的委內瑞拉民眾對此表示擔憂。社交媒體上大量評論批評國家主權受損、獲益微薄以及由此帶來的政治代價。

數十個親政府團體周六聚集在加拉加斯市中心，抗議美國在委內瑞拉的存在。

68歲的居民薩拉薩爾說：「我們不知道這將讓誰受益——是委內瑞拉，還是他們（美國）。」

他說：「我有疑慮，但我們只能等等看會發生什麼。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

