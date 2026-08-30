尼泊爾泥石流致數百人亡　專家警告阿爾卑斯山亦存冰川崩塌風險

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，初步判斷是由喜馬拉雅山脈的冰川湖潰決或冰川崩塌引發。德國不來梅大學冰川學教授艾森（Olaf Eisen）認為，此類災害也可能發生在歐洲，尤其是在阿爾卑斯山（Alps），惟規模可能較喜馬拉雅山脈小。



歐洲新聞電視台（Euronews）報道，艾森表示，受人類活動引起的氣候變化影響，歐洲是全球變暖速度最快的大陸之一。冰川的快速消融和永久凍土的融化正在破壞高山地區的穩定性，風險最高的地區海拔約為2500至3000米，包括法國、意大利、奧地利和瑞士的部分地區。

2026年7月13日，從海拔3,456公尺的峰頂觀景台眺望薩瓦阿爾卑斯山蒂涅上方的格蘭德莫特冰川，只見廣闊的冰面已無積雪， 冰面上布滿灰色條紋並被冰裂縫切割。（Getty）

全球暖化令冰川底部及永凍土開始融化，削弱冰川與山體之間的「黏着力」。在熱浪或降雨期間，冰川下的積水壓力增大，可能衝破未融化部分並一次性釋放大量冰體。

艾森舉例稱，瑞士布拉滕村2025年5月就曾發生岩石和冰川崩塌事件。但據估計，尼泊爾的雪崩規模大約是布拉滕雪崩的10到20倍。而自1850年以來，瑞士已有約1,000座冰川消失。