西藏泥石流｜升至750死3044人失蹤　紅十字會估計逾9萬人受影響

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，死亡人數已上升至750人，另有3,044人失蹤。隨著降雨導致河川水位暴漲，救援人員已轉移至地勢較高的地方。



路透社報道，尼泊爾的救援工作目前集中在數百名據信被困在水力發電廠隧道內的人員身上。而紅十字會估計，超過9萬人可能受到這場災害的影響。

尼泊爾國家災害管理部門表示，該國死亡人數已上升至734人，2,498人失踪，7,514人獲救。西藏官員在記者會上表示，截至周六晚間，吉隆縣已有16人死亡，546人失蹤。

2026年8月26日，尼泊爾與中國西藏邊境發生恐怖泥石流。一名97歲的尼泊爾婦人博哈拉（Guna Maya Bohara，右）在事發後被困在養老院的廢墟下，當地警方與尼泊爾軍人花了四小時才將她從廢墟中救出來。圖為全身沾滿泥濘的博哈拉坐在挖泥機的鏟斗離開廢墟。（Reuters）

中國外長王毅29日尼泊爾外長希西爾（Shishir Khanal）通電話，表示尼泊爾邊境地區突發冰川崩塌引發嚴重泥石流災害，造成兩國重大人員傷亡、失聯，是近年來兩國間發生的最嚴重跨境災害，救災工作複雜性和艱巨性前所未有。

尼泊爾財長Swarnim Wagle稱，初步估計需要40億至50億美元（312億至390億港元）重建，認為金額會少於2015年大地震後的重建金額90億美元（約702億港元）。