委內瑞拉相隔七年　再有美國商用直航客機飛抵

美國與委內瑞拉關係持續改善後，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）機場在4月30日有來自美國的直航商用民航機抵達，是相隔七年多以來的首次。



《衛報》4月30日報道，美國航空（American Airlines）一架客機由邁阿密（Miami）飛抵加拉加斯邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機場（Simón Bolívar International Airport），象徵美國與委內瑞拉的關係進入新一頁。

圖為2026年4月30日，美國相隔超過七年後再有直航客機飛抵委內瑞拉首都加拉加斯，兩國官員在加拉加斯邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機場舉行歡迎儀式，象徵雙方關係進入新一頁。（Reuters）

美國航空的國際營運副總裁José Freig向委內瑞拉交通部長Jacqueline Faría送上一架美航客機模型時形容，今次是歷史的一天； 美國駐委內瑞拉臨時代辦巴雷特（John Barrett）亦認為此舉是歷史的里程碑，稱大家正目睹美委兩國重建經關係、委內瑞拉重新向全球商務開放及兩國民眾再度連繫。

巴雷特形容，有關航班是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）提出的委內瑞拉後馬杜羅（Nicolás Maduro）時代的三階段計劃的直接成果，指今次只是個開始。