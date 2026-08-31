西藏泥石流｜洪災敲響基建警鐘　專家：各國應加強跨國預警合作

中國與尼泊爾邊境發生致命洪災，為區域各國在喜馬拉雅山脈大規模興建基礎設施敲響警鐘。專家呼籲各國加強跨國合作，建立數據共享與聯合監測預警機制，共同因應氣候變遷帶來的疊加風險。



中國西藏和尼泊爾交界山區星期三（8月26日）發生山洪和土石流災難，已造成780多人死亡，約2,500多人失蹤。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，中國、印度及尼泊爾近年來投入大筆資金，在這個高海拔區域掀起趕建基礎設施熱潮，大舉興建大壩、隧道、公路、鐵路和橋樑，旨在開發水電資源並鞏固邊境防線。

中國在西藏雅魯藏布江下游興建的水力發電工程於去年7月動工，耗資約1,680億美元（約2,139億新元），預計建成後將成為全球規模最大的水力發電計畫之一。

印度也在中國水力發電計畫下游推動大型水力發電項目，並陸續開闢多條穿越喜馬拉雅山脈山口的隧道和鐵路；尼泊爾則持續開發喜馬拉雅河流的水力發電潛力。

雖然尚無跡象顯示，剛爆發的這場大災難是由人為開發直接引發，卻也為當地持續推進的基建熱潮敲響警鐘，同時凸顯了區域各國有必要共同監測風險。

喜馬拉雅山脈位於活躍斷層帶，山崩、泥石流和冰川湖潰決洪水，都是當地常見的天災。

圖為2026年8月28日，尼泊爾特里蘇里河（Trishuli River）地區的災民由軍方直升機運送到安全地方後，仍然顯得猶有餘悸。（Reuters）

專家指出，氣候變遷正使這些災害變得更加極端且難以預測，而大型水力發電工程施工涉及爆破、築壩及蓄水等活動，即使配備減災措施和檢測系統，也可能產生意料之外的影響。

專家：氣候風險加劇的速度 比人類重新界定安全邊界快

隨着人工智慧等新興產業推高能源需求，喜馬拉雅地區水力發電開發也可能進一步加劇，帶動更多基礎建設。

專家認為，未來各國除了須更審慎評估工程的設計、選址及規模，確保專案有能力應對複雜自然災害；也應加強跨境合作，建立定期共享數據及監測預警機制。

美國史汀生中心能源、水資源與永續發展計畫高級研究員洛德說：「我們可能每隔五到10年就會遭遇『百年一遇的洪水』……氣候風險發展的速度，已經超越人類重新界定安全邊界的能力。」

他也呼籲區域各國加強合作：「面對那麼多未知數，我們若不開始共同應對，那我們只能原地踏步，下次災害來臨時又會被迎頭擊潰。」

另一方面，這場災害也引發關於中國水壩決堤導致洪災、中方未及時發出預警的傳言，但相關說法尚無事實依據。

中國駐尼泊爾使館稱有關指控為「假新聞」，並強調「指責無濟於事……合作才能挽救生命」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

