美國湖泊全數冰封「水面凸出滿滿小圓點」竟是一動物之極地求生術

許多動物驚人的求生術往往令人吃驚。最近網路上瘋傳一組照片，有網友在結冰的湖面上面看到一堆神秘的凸起物，仔細一看發現這些凸起竟然是這種動物的鼻子！牠們透過這樣的方式來維持自己的生命，意志力堅強讓不少網友都看呆。



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美國在2023年2月飽受酷寒影響，許多河流與湖泊都變成結冰世界，一名女網友尚巴赫（Jessica Schambach）發文表示，有人在奧克拉荷馬州野生動物保護區（klahoma Department of Wildlife Conservation）的湖泊拍下驚人一幕，湖面上的儘管結了厚厚一層冰，但冰面上卻神秘的有一大堆凸起物，起初還以為是發生什麼奇怪的現象，走近一看才發現竟然是一堆鱷魚的鼻子。

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這些生活在湖裡的鱷魚能預知湖水何時會結冰，並將結冰前將吻顎抬得高高的露出湖面進入冬眠狀態，因為爬蟲類無法自行調節體溫，再加上美國部分地區經常也會下雪結冰，因此這些鱷魚就發展出了極地求生術。如此一來，鱷魚在冰凍的湖水內可以用最低耗能維持心跳，降低體溫與新陳代謝，等待湖水融冰後就可以恢復活力。

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