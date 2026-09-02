配合特朗普收緊出生公民權　華府擬要求父母申子女護照須證身份

路透社報道，美國國務院提議要求父母為子女申請護照時，提供自身公民或移民身份證明，以配合總統特朗普（Donald Trump）8月6日頒布的限制出生公民權行政命令。這將是首次有部門公布執行細節。



報道指，美國務院草擬的指引列明，部門將要求父母提供公民或移民身份證明，以判斷申請護照的兒童是否受行政命令14418號影響，若落實，所有父母或法定監護人需提交有效美國護照、出生證明、I-94表格或合法永久居民卡等文件。

目前，在美國出生的兒童申請護照時，父母只需證明親子關係及出示有照片的身份證明，毋須提交公民身份證明文件。

特朗普的行政命令針對「生育旅遊」，並擴大出生公民權的例外情況。

2026年8月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下空軍一號後，向支持者示意。（Reuters）

新命令將拒絕向以下兒童授予公民身份，包括其父母為外國政府駐美工作人員、涉欺詐或商業交易以獲取公民身份，或被列為「敵對外國人」。

特朗普首項限制出生公民權的行政命令早前被最高法院以6比3裁定違憲，多數大法官認為命令違反憲法第14修正案的公民條款。其後特朗普於8月6日頒布範圍較窄的新命令，但仍可能被法院阻止。

代表受影響嬰兒的律師已入稟兩個聯邦法院，要求阻止新命令生效。其中一宗案件由拜登（Joe Biden）任命的聯邦地區法官博德曼（Deborah Boardman）審理。她上周五在馬里蘭州格林貝爾特的聆訊中，對特朗普這項被形容為「前所未有」的命令表達懷疑，並允許原告修改訴訟，以便考慮是否頒布禁制令。

司法部律師則認為禁制令不恰當，指聯邦機構尚未公布如何執行總統指令，法律挑戰屬過早。