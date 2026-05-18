卡拉斯稱中美俄都想瓦解歐盟且分裂正在奏效　呼籲成員國團結一致

當地時間5月17日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在愛沙尼亞塔林舉行的一場會議上表示，如同中俄一樣，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府不喜歡一個團結的歐盟，因為歐盟是一個華盛頓必須應對的地緣政治力量。她敦促歐盟成員國不要通過尋求與美國的雙邊協議來削弱歐盟。



據現場視頻和美國政客新聞網歐洲版（Politico EU）報道，會上，當主持人談及特朗普政府對歐盟「抱有根深蒂固的敵意」時，這位愛沙尼亞前總理表示認同。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（GettyImages）

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「他們（美國）不喜歡歐盟，這一點非常清楚，」卡拉斯說，「但我們需要理解他們為什麼不喜歡歐盟，以及為什麼中國不喜歡歐盟，為什麼俄羅斯也不喜歡歐盟。」

她認為：

這是因為如果我們團結一致、共同行動，我們就是對等的、強大的力量。

卡拉斯表示，對於美國來說，與單個「小得多的」國家打交道，「當然」比與一個「勢均力敵」的整體集團打交道更容易。她說：「我認為這就是問題的關鍵所在。」

她提到，一些類似於「我們之間關係很好，但我不喜歡歐盟」的言論，是分而治之戰略的一部分。

「現在的問題是歐洲將如何應對，」卡拉斯表示，「我對此非常擔心，因為我有時也看到一些國家正沿着這條路走下去，『如果你不想和歐盟談，那就和我們單獨談吧』。」

卡拉斯警告說：「分裂實際上正在奏效。」

Politico EU提到，自美國總統特朗普重返白宮以來，幾個歐盟國家一直試圖維護與美國的溝通渠道。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）在北京中南海花園訪問期間，與中國國家主席習近平（圖中未顯示）舉行會晤。（Reuters）

其中，意大利總理梅洛尼曾將自己定位為歐洲與美國之間的潛在橋樑，但隨着特朗普批評教皇利奧十四世，這一策略宣告失敗。匈牙利前總理歐爾班是特朗普親密盟友，但在最近的大選中失敗。

17日當天，卡拉斯反覆強調「團結就是力量」，敦促成員國捍衛歐盟，並通過歐盟達成協議。她在談到中美俄時聲稱：

這些大國之所以想瓦解歐盟，正是因為我們團結在一起時會強大得多。

卡拉斯認為，關於俄羅斯，「最重要的是我們要持續施壓，因為他們還沒有到真正坐下來談判的地步」。

她還指出，中國影響力不斷增強，已經成為西方社會共識。據她所說，在對待中國問題上，歐洲「對於『病症診斷』有着非常清晰的認識」，但尚未就『治療方案』達成一致」。

她隨後稱，歐洲有兩種「治療方案」：要麼增加「嗎啡」，即歐盟各國正在向工業界提供的補貼；要麼開始「化療」，這意味着使用歐盟可用的工具，包括進一步多元化外國直接投資、公共採購以及關鍵原材料供應等領域，同中企展開競爭。

卡拉斯聲稱：

使用這些工具將是痛苦的，因為會招致報復。而且我們還沒有走到那一步，我擔心最終富國也會耗盡納稅人的錢來提供補貼，而我們尚未解決根本問題。

歐盟各方反覆炒作「中國威脅」，同時焦慮感日益增加，唯恐落後於中美。在此情況下，歐盟多次利用行政手段，針對中企展開不正當競爭和不當域外管轄。

4月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同卡拉斯通電話。王毅表示，中國的發展是歐洲的機遇，歐洲面臨的挑戰不是來自中國，保護主義提升不了競爭力，與中國脱鈎就是與機遇脱鈎。希望歐方樹立全面、客觀的對華認知，維護好中歐關係正確發展方向。

5月15日，中國司法部網站發布公告稱，歐盟外國補貼調查相關做法構成不當域外管轄，任何組織、個人不得執行或者協助執行該不當域外管轄措施。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】