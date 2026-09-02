特朗普提名高雄出任下一任美國海軍部長

美國總統特朗普（Donald Trump）9月1日宣布，提名高雄（Hung Cao ）出任下一任美國海軍部長。特朗普敦促參議院盡快確認提名。



特朗普周二在社交媒體上表示，「我很高興提名一位真正的戰士」，並敦促參議院「盡快確認這位戰士的任命」。

自從費蘭（John Phelan）於4月底突然離職且未作任何解釋以來，高雄一直擔任代理海軍部長。與沒有服役經驗或擔任任何文職領導職務的費蘭不同，高雄曾在海軍服役25年，擔任特種作戰軍官，並曾在伊拉克和阿富汗與海豹突擊隊和特種部隊並肩作戰。他在社交媒體上稱，能夠領導海軍和海軍陸戰隊的偉大戰士們是「畢生的榮幸」。

2026年8月27日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮會見傳媒。（Reuters）

近日，美國軍方高層出現動盪。最近的例子是，陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）本週提交了辭呈，此前有大量報導稱他與國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）之間存在緊張關係。