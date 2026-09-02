普京特使罕見警告：若俄羅斯經濟完全圍繞軍工　恐陷狂暴失控狀態

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的國際發展事務特使警告，如果俄羅斯經濟完全圍繞軍工需求來運行，恐怕會面臨陷入「狂暴」失控狀態的風險。



俄羅斯富商兼俄羅斯駐國際組織的國際發展事務特使蒂托夫（Boris Titov），接受俄羅斯商業媒體RBC採訪時，罕見地發出了上述警告，透露出對經濟增長放緩的擔憂。

為了在已持續了四年半的俄烏戰爭中取勝，俄羅斯經濟正承受着越來越大的壓力。俄羅斯官方預計，今年經濟僅能增長0.4%，許多非軍事領域正在停滯或萎縮。

烏克蘭對俄煉油廠、電商、石油和穀物出口基礎設施等經濟目標的襲擊，可能會使這一增長率進一步走低。

俄烏戰爭：2026年6月18日，烏克蘭向莫斯科發動大規模的無人機攻擊，莫斯科有煉油廠起火冒濃煙（SOCIAL MEDIA/via REUTERS）

蒂托夫指出，軍事和民用經濟一直處於共生狀態，「許多對所有人有用的技術發明都源於軍工產業，關鍵在於保持平衡」。

目前，為了籌集戰爭資金，俄羅斯提高了稅收、重組資產所有權，並接受了企業的資金支持。最近，俄羅斯官方甚至向那些未能妥善保護設施免受烏克蘭無人機襲擊的企業主發出了威脅。

蒂托夫警告，這樣的經濟模式不可持續。他說：「這根本不是真正的經濟，這是一種『狂暴模式』（berserk mode），只能存在非常有限的時間，必須非常謹慎地評估它的必要性。」

「Berserk」一詞源於北歐神話中的戰士，指他們在戰鬥中會進入一種神志恍惚的狀態，使他們能夠兇猛作戰並忽視痛苦。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）上個月也發出了和蒂托夫類似的警告。索比亞寧當時直言：「扼殺正常經濟等於扼殺整個國家。」

同樣在上個月，俄羅斯國家開發銀行首席經濟學家克列帕奇（Andrei Klepach）就因為在公開演講中直言戰爭給經濟帶來的挑戰後，遭到免職。

文章獲《聯合早報》授權轉載

