紐約時代廣場持刀襲擊案1死　死者為美國銀行女高層剛放完產假

撰文：王海
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美國紐約時代廣場8月31日發生隨機持刀襲擊案，涉案49歲女疑犯持刀襲擊兩人後，一度與警員對峙，最終被警方擊斃。其中一名女受害者送院後不治。綜合英美報道，女死者皮亞琴蒂（Erin Piacenti）是一位律師，在美國銀行任職高層。她是一位剛為嬰孩辦完受洗儀式的新手媽媽，在產假結束後重返工作崗位。

美媒及英國《衛報》引述紐約市警局（NYPD）消息報道，死者為32歲的皮亞琴蒂。警方稱，疑兇在時代廣場第七大道接近她後，刺傷了她的腹部。她隨後在醫院上中不治。

女疑犯持刀與警方對峙，最終被擊斃：

美國銀行證實了其一名員工的離世。據皮亞琴蒂的領英（LinkedIn）帳戶顯示，她是該銀行業務篩選與利益衝突部門的副總裁。

美國銀行9月1日在一份聲明中表示：「我們對同事的不幸離世感到震驚和無比悲痛。她是一位優秀的團隊成員，我們將深深懷念她。我們向她的家人和所有愛她的人致以最深切的慰問。」

美國銀行位於曼哈頓的辦公室距離時代廣場僅咫尺之遙，地址是布萊恩特公園一號（One Bryant Park）。

據美媒報道，皮亞琴蒂於2021年畢業於福特漢姆法學院（Fordham Law School），取得法學學位。該校表示，她的離世令他們無比悲痛。

據《時人》（People）雜誌報道，她最近剛與同為律師的丈夫法蘭克（Frank）慶祝結婚兩週年紀念日。雜誌查閱的房產記錄顯示，這對夫婦還在新澤西州切斯特購買了他們的第一套房產。

據《紐約時報》報道，來自新澤西州，32歲的皮亞琴蒂在謀殺案發生前四天上傳了一張感人的照片，照片中她手抱嬰兒，與丈夫站在一起，笑容燦爛，她還寫道自己當時有多麼幸福。

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8月31日（周一）下午，在曼哈頓劇院區中心地帶，皮亞琴蒂被49歲的西斯內羅斯（Pamela Cisneros）用刀刺死。西斯內羅斯是一名患有精神病的三孩之母。在被警方擊斃前，西斯內羅斯還刺傷了另一名路人。

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