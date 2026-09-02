紐約市新學年推新規　擬禁止公立學校中三以下學生用AI

美國紐約市公立學校系統向美媒證實，該校網將在2026-2027學年禁止超過50萬名學生使用人工智能（AI）。作為全美最大的校網，紐約市公立學校系統表示，下週新學年開學時，將從幼兒園到八年級（即香港的中二）全面禁止學生使用AI。



美國廣播公司（ABC）引述紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）的一份聲明表示，紐約市將暫停讓學前班（2-K）至八年級（香港的中二）學生中使用生成式AI，並將在未來一年「研究這項技術的影響」。

2025年12月11日，美國紐約市候任市長曼達尼（Zohran Mamdani）探訪一間托兒中心。（Getty）

曼達尼在聲明中寫道：「科技行業想讓我們相信，由人工智能驅動的幼兒教育不僅無可避免，而且是必要的。我們並不這麼認為。」

與此同時，部份教育倡議者一直在推動為使用AI設立監管框架和制定正式的指引。

紐約市校網表示，他們將實施全美範圍最廣的AI禁令，禁止使用學生導向的AI軟件，並停用輔助聊天機械人。

據報道，紐約市AI禁令並不適用於高中生（即香港的中三或以上）。該校網表示，他們將每年開設兩次AI素養課程，旨在幫助高中生在開始「依賴」這項技術之前，對其進行「批判性思考」。

該市公立學校系統2025年也實施了全天手機通話制度，限制學生在課堂上使用電子設備。

2025年11月13日，美國紐約候任市長曼達尼（Zohran Mamdani）在布魯克林區一間教育中心與學前班學生互動。（Getty）

隨着AI技術的革新，紐約市教育部門的高層呼籲學生和教師在不依賴AI的情況下，建立人與人之間的聯繫、增進人際關係並鼓勵提高創造力。