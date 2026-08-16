紐約市長曼達尼曬流利普通話　宣傳市府推百老匯免費門票｜有片

美國民主黨紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）一向善於使用社交平台推廣他的政見。生於烏干達的曼達尼除了英語之外，還操三種其他語言，而他的普通話發音似乎也不俗。曼達尼近日在一段輕鬆幽默的短片中，用普通話宣傳紐約市政府為當地高中生提供免費百老匯門票，影片在網上獲得大量關注。



紐約市長曼達尼在短片中全程用普通話發言：

在一段發布於X平台的41秒影片中，曼達尼用普通話熱情地與觀眾互動，最後以一句充滿感染力的「演出現場見！」結尾，並引導他們訪問紐約市的百老匯推廣活動網頁。

這段影片是旨在確保紐約市的年輕居民，而不僅僅是遊客也能夠體驗紐約最具標誌性的文化盛事。

曼達尼早前宣布，紐約市正與戲劇發展基金會（TDF）合作，透過抽籤的方式向紐約市高中生發放2,000多張免費百老匯門票。他在另一篇貼文中表示：「來自世界各地的人們來到紐約體驗百老匯。在這裏長大的孩子們也應該有機會享受同樣的樂趣。」

這項活動在網上引發熱烈反響，不少網民紛紛稱讚曼達尼願意在語言和文化上與不同群體進行交流。一位網民開玩笑說，市長「真的在學習語言，以便與大眾溝通」，而其他人則稱讚這一舉動象徵紐約的多元文化。

紐約市長用流利普通話宣傳市政府推出的百老匯免費門票：

這次門票抽籤活動涵蓋七部百老匯劇目，曼達尼將其定義為「為戲劇愛好者伸張正義」，此前市政府已於夏季舉辦多場大型體育賽事的門票抽籤活動。這段中文短片為活動增添了一絲趣味，強化了市政府的理念：百老匯屬於所有人，包括在這座城市能講多種語言的青少年。