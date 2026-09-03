美國明尼阿波利斯市中心爆槍擊　槍手在內3人死亡　另有6人受傷

美國明尼阿波利斯（Minneapolis）市中心一棟公寓樓9月2日（周三）發生槍擊事件，造成3人死亡，其中包括槍手。另有6人受傷，包括三名警員。由於犯案動機不明，槍手的身份資訊也尚未公佈，FBI已介入調查。



美媒Fox9電視台報道，明尼阿波利斯警察局於周三下午4點36分接到報警，稱明尼阿波利斯市中心格蘭特街東15號發生槍擊事件。警員趕到一棟高層公寓後，發現多名受害者。警方隨後表示，包括槍手在內的3人已死亡，而槍手死因正在調查中。

事件中，有3名警員受傷，其中兩人是槍傷。一名警員腹部中彈，目前正在醫院接受手術治療。另一名警員腿部中彈，傷勢無生命危險。第三名警員因傷勢無生命危險接受了評估。

明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在事件發生後表示，「感謝執法部門今天下午積極行動，確保明尼阿波利斯市中心居民的安全。明尼蘇達州正在為我們的應急人員祈禱。」