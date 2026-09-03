美聯儲局褐皮書指經濟溫和擴張 經濟前景正向惟不確定性日益升高
撰文：張涵語
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美國聯儲局9月2日發布的褐皮書指出，美國經濟繼續以溫和的速度擴張，就業略有增長。但各產業情緒喜憂參半，且能源價格上漲、政策和國際衝突的影響都存在更大的不確定性。
綜合外媒報道，報告稱在12個聯儲局轄區中，3個轄區的物價上漲速度放緩，1個轄區的物價上漲速度加快，8個轄區的物價維持不變。而整體就業人數略有成長，其中3個地區的就業人數略有增加，5個地區的勞動市場維持穩定。
褐皮書亦指，大多數地區的薪資成長仍然溫和，薪資大幅上漲主要集中在對技術工人需求量大的建築業和製造業。消費者支出整體亦略有成長，同時高端商品的購買量有所增加。
這項調查結果與經濟學家所稱的「K型經濟」趨勢一致。近期美國出現一種現象，即低收入家庭正在減少支出，而高所得家庭的消費則持續成長。
而面對中東衝突帶來的能源價格波動，市場不確定性仍高。目前金融市場預估聯儲局在9月15日至16日會議上升息的機率約為65%，維持利率不變的機率約為35%。
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