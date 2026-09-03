俄羅斯召見德國駐俄臨時代辦　宣布關閉多家歌德學院

德國東部萊比錫（Leipzig）機場8月上旬出現攜炸藥無人機事件持續發酵，引發俄德激烈外交對峙。德國一口咬定俄羅斯策劃該事件，推出多項反俄措施。俄羅斯隨即反擊，於9月2日召見德國駐俄羅斯臨時代辦進行質詢，並宣布將關閉境內多家德國歌德學院（Goethe-Institut）。



俄羅斯外交部周三召見德國駐莫斯科臨時代辦芬克（Beate Finke），指對德國的「反俄行動和言論」（anti-Russian actions and statements）進行質詢。

俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，德國「故意」把位於柏林的俄羅斯文化中心停止運作，俄方也將關閉位於莫斯科、聖彼德堡和葉卡捷琳堡的德國文化中心，並稱「這意味著他們在俄羅斯的文化存在結束了」。

圖為位於俄羅斯莫斯科的德國歌德學院（Goethe-Institut），該學院以德國最受景仰的思想家歌德（Johann Wolfgang von Goethe）而命名，主責是向世界推廣德語和德國文化。（Reuters）

此前，德國政府下令關閉俄羅斯駐波恩（Bonn）的總領事館、終止俄德文化合作協定，關停位於柏林的俄羅斯科學文化之家，並驅逐相關工作人員。

目前歐盟及法國等成員國支持德國，認定無人機事件帶有國家支援的恐怖主義特徵，計劃新增制裁1600名俄軍工關聯個人與實體，俄方則指德方舉措荒謬矛盾，雙方外交博弈持續升溫。