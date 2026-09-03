丁薛祥會見俄羅斯總統普京　中俄將加強投資和能源等重點領域合作

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥9月2日晚，於符拉迪沃斯托克會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。



丁薛祥周三首先轉達國家主席習近平對普京的親切問候。丁薛祥表示，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續走深走實。中俄關係之所以能夠在變亂交織的國際形勢中牢不可撼，關鍵在於兩國元首領航掌舵。

丁薛祥稱，中方願同俄方一道，落實好兩國元首重要共識，以扎實舉措深化雙方利益融合，加強投資和能源等重點領域合作，不斷築牢中俄關係向更高品質發展的基礎。

今年是《俄中睦鄰友好合作條約》簽署25周年。 （Reuters）

丁薛祥又指，東方經濟論壇是亞太地區各國凝聚合作共識的重要平台，中俄兩國政府都將為民造福作為最大政績，始終把維護兩國和兩國人民根本利益、增進全人類福祉作為崇高追求。俄羅斯遠東地區活力迸發，機遇不斷湧現，中俄加強遠東開發合作前景廣闊、大有可為。

普京請丁薛祥轉達對習近平主席的誠摯問候，歡迎丁薛祥來俄出席第十一屆東方經濟論壇。普京表示，他日前與習近平主席在上合組織峰會期間會晤，並就重要領域合作進行深入交流，這再次體現了元首外交對兩國關係的引領作用。

普京稱，今年是《俄中睦鄰友好合作條約》簽署25周年，在兩國共同努力下，俄中關係達到前所未有水準，各領域合作取得積極進展。俄方願同中方加強戰略協調合作，推動兩國關係邁上更高水準。