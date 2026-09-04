伊朗為遇襲婚禮罹難者舉殯　向科威特美軍基地射導彈

伊朗9月3日為據報遭美軍空襲婚禮的死者舉行葬禮，同日向科威特美軍基地發射導彈及無人機，是超過一個月以來美伊戰事最大規模升級。



路透社報道，葬禮在霍爾木茲海峽沿岸的西里克縣庫赫斯塔克村附近舉行，大批哀悼者拋擲花瓣，士兵列隊持槍致敬。

伊朗官員稱，美軍1日晚的空襲擊中一場婚禮期間的民居。伊朗國營電視台3日報道，一名22歲女子傷重不治，令死亡人數增至5人，其中死者包括4歲男童卡里米（Amir-Mohammad Karimi）。

半官方的塔斯尼姆通訊社引述一名當地男子稱：「如果是軍事地點，不會這麼痛。這是婚禮，他們把人們的歡樂變成哀悼。」美軍表示知悉相關報道，但強調「從不針對平民」。

伊朗官員稱，美軍2026年9月1日晚的空襲擊中一場婚禮期間的民居。伊朗國營電視台3日報道，一名22歲女子傷重不治，令死亡人數增至5人，其中死者包括4歲男童卡里米（Amir-Mohammad Karimi）。（路透社）

伊朗在葬禮前後向科威特美軍基地發動導彈及無人機攻擊，科威特軍方稱防空系統已攔截。

此前一天，伊朗亦襲擊美國在伊拉克、約旦、卡塔爾、科威特及巴林的基地，回應美軍1日空襲。

隨着戰事突然升級，油價連續第四天上漲，布蘭特原油3日升破每桶96美元，創7月以來新高。

波斯灣局勢8月一度相對平靜，因特朗普（Donald Trump）在軍方警告彈藥不足後暫停空襲。

特朗普2月發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，仍未達成終結伊朗核計劃、阻止伊朗攻擊鄰國及促使伊朗政權倒台的目標。