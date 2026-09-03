伊朗戰爭恐影響中期選情？特朗普幕僚急煞車　欲暫緩對伊軍事行動

四名知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的高級幕僚正努力阻止伊朗戰爭在11月中期選舉前升級，以避免共和黨在選舉中失利。隨着美國和伊朗連夜互相發動襲擊，這項策略正面臨壓力。



路透社9月2日引述知情人士說，白宮官員將考慮在11月3日中期選舉投票結束後才加大軍事行動，但全面衝突的爆發遠未可知。美軍說，最新一輪襲擊是為了報復伊朗近期對美軍以及該地區海上交通發動的攻擊。

美國總統特朗普（Donald Trump）（Reuters）

消息人士稱，美國政府目前希望通過加大對伊朗的經濟壓力，在未來的談判中爭取到數月軍事行動未能取得的讓步。

一名白宮官員說：

我們正在繼續對伊朗施壓。但11月的選舉是優先事項。

消息人士稱，在此之前將戰爭控制在一定範圍內，有助於避免這場不得人心的衝突佔據新聞頭條，因為特朗普領導的共和黨正努力保住在參眾兩院的微弱多數席位。

消息人士說，暫時放緩軍事行動也可讓美軍獲得喘息空間，以補充已經嚴重消耗的彈藥庫存。

路透社/益普索8月底進行的民調顯示，僅31%的美國人支持這場戰爭，約63%民眾則反對。選民尤其對高昂的汽油價格感到不滿。

分析人士說，經歷數月擾亂霍爾木茲海峽航運，而美國國內又未出現大規模動盪後，伊朗領導層可能會繼續不時襲擊美國及波斯灣盟友的目標，包括軍事基地、艦船和能源基礎設施。

2026年8月3日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

美國將面臨報復的壓力，局勢可能因此螺旋式升級，最終導致雙方重新陷入全面空戰，無論美國政府是否願意。

美國上周末襲擊伊朗拉拉克島的火箭發射器，促使伊朗向約旦和阿聯酋方向發射導彈。美國1日又襲擊霍爾木茲海峽附近更多伊朗目標。這是自7月以來最大規模的交火，並導致伊朗的軍人和平民傷亡。

曾任美國前總統拜登政府最高級別中東事務官員利夫（Barbara Leaf）說：

伊朗政權有充分動機打破這種所謂的『平靜』——畢竟這根本算不上真正的平靜，因為特朗普政府明確的目標就是大幅加大對伊朗的經濟壓力。

另一個變數是特朗普本人。路透社/益普索民調顯示，自衝突爆發以來，特朗普的支持率已從40%跌至33%。知情人士說，他目前並不希望衝突升級，但特朗普過去多次改變立場，也可能因局勢發展而改變方向。

特朗普星期二威脅說，如果伊朗針對美國最新一輪襲擊進行報復，美國將進一步升級衝突：

如果失敗的伊朗國家對這次完全正當的攻擊進行報復，他們將遭到更猛烈、更高強度的再次打擊，但這不會是所有攻擊中最大的一次，那一次還在後面等着。

受後勤與政治因素制約

特朗普曾公開說，即將舉行的選舉並未影響美國對伊朗的戰略。但隨着戰爭進入第七個月，白宮越來越受到後勤和政治現實的限制。

一名白宮高級官員說：「時間表已經改變。」

另一名官員則說：「伊朗的行動受制於時間安排。」



路透社8月報道，美軍某些精確制導導彈的庫存已幾乎「全部」耗盡。《華盛頓郵報》星期天報道，陸軍、海軍和空軍負責人在一份書面評估中警告戰爭部長赫格塞思，如果戰爭持續下去將無法維持，並會削弱美軍在其他戰區的戰備能力。五角大樓則說，美軍擁有「執行任務所需的一切」。

兩名白宮官員說，副總統萬斯和國務卿魯比奧（Marco Rubio）等特朗普政府高級幕僚，都支持設法讓伊朗衝突在11月前保持相對「平靜」。

近幾周，特朗普政府官員反而加強經濟孤立行動。美國威脅對與伊朗進行貿易的國家實施嚴厲制裁，同時繼續限制霍爾木茲海峽航運。

不過，分析人士和官員說，以貿易和經濟施壓為重點的策略本身也存在侷限。伊朗數十年來一直受到多重美國及國際制裁，這些制裁重創伊朗經濟，卻未能迫使伊朗領導層改變立場。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】