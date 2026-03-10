伊朗小學遭襲逾百死　當局公開美國戰斧巡航導彈殘骸照片

《紐約時報》3月9日報道，伊朗發布照片顯示，在南部米納布（Minab）女子小學附近發現美國製造的導彈碎片，這些殘骸似乎來自2014年或之後生產的美國戰斧巡航導彈。該小學2月28日遭導彈襲擊發生致命爆炸、至少165人死亡。



在導彈殘骸照片中，一塊殘骸上標有「SDL ANTENNA」（衛星數據鏈路天線）字樣，這是該較新型號導彈上通訊系統的一部份。另一塊殘骸上印有「美國製造」字樣，並標有俄亥俄州製造商環球汽車公司（Globe Motors）的名稱。

導彈殘骸照片：

美國國防部曾在該小學被襲前一天公布海軍軍艦向伊朗發射該導彈的影片。美國中央司令部亦承認在這場戰爭中使用該導彈，甚至公布一張照片，照片顯示位於該學校射程範圍內的「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦群中的「斯普魯恩斯」（USS Spruance）號驅逐艦於2月28日發射一枚戰斧巡航導彈。

不過，特朗普多次聲稱伊朗應對此負責，還稱伊朗擁有戰斧巡航導彈。他進一步表示，此事可能是伊朗所為，因其彈藥「非常不精準」，並補充道：「無論是伊朗還是其他國家……『戰斧』都是一個非常籠統的詞彙。」

特朗普還稱，他已得知該小學遭襲事件正在接受調查，無論調查結果如何，他都「願意接受」。

《紐約時報》指，事實上伊朗並無該導彈，且缺乏相關發射技術。目前已知除美國外，僅澳洲和英國擁有該導彈，日本和荷蘭已分別於2024、2025年同意購買。