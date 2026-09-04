路透社：中國金融機構近月增持美債　或減緩人民幣升勢

路透社9月4日引述消息人士，中國6月以來允許部份中資銀行上調企業客戶的美元存款利率後，中國金融機構在過去數月一直買入美國國債，或有助於減緩人民幣的升勢。



一名了解情況的銀行家告訴路透社，中國五大國有銀行自2023年起對大多數存款提供的美元利率上限為2.8%。

圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

然而，自6月以來，帳戶餘額超過5萬美元的持有人已經能夠協商到3%以上的利率，一些規模較小的銀行或外國貸款機構自8月以來，甚至能夠協商到接近4%的利率。

銀行在支付3%至4%的存款利率後，可以透過買美國國債獲得收益。與此同時，美國基準10年期國債殖利率升至4.80%，為2025年1月以來最高。

這張攝於2023年1月30日的設計圖片中，可見美元和人民幣紙幣。（Reuters）

路透社稱，對許多中國的銀行而言，中國債券殖利率極低，且大量投資國內債券市場已引起中國監管機構關注，因此美國國債代表着另一項極具吸引力的投資。一名銀行業消息人士稱 ：「國內收益率太低，所以銀行需要吸引美元存款來購買美國國債。」

中國人民銀行尚未回覆路透社的置評請求。