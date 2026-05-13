伊朗戰爭影響顯現　美國食品雜貨價格創新高　CPI與美債息率走高

美國4月通脹數據升溫，進一步強化市場對美聯儲將維持利率不變的預期。據美國勞工統計局（BLS）5月12日公布的數據，伊朗戰爭的影響在日常生活中開始顯現，食品雜貨價格飆升至戰爭以來峰值，以近四年最快速度上漲，加重一般美國人民的經濟負擔。



數據顯示，自2022年1月以來，食品雜貨價格累計上漲超18%，今年4月消費物價指數（CPI）按年升3.8%，升幅比3月加快0.5%，創近3年新高。受能源衝擊、關稅及氣候變化三重影響，番茄價格4月環比升15%、同比增近40%；水果、蔬菜、咖啡及乳製品等價格亦持續推高。

肉類、家禽、魚類和蛋類指數當月上升1.3%，其中牛肉指數上漲了2.7%。因需求強勁、供應受限及關稅政策延遲等，牛肉價格同比去年漲近15%，已持續上漲逾兩年。

2025年5月12日，美國勞工統計局（BLS）5月12日公佈4月消費物價指數(CPI)，從圖中可以看到，4月的CPI按年升3.8%，升幅比3月加快0.5%。報告指該數據略高於預期，創近3年新高。（BLS）

美媒報道稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一推遲了一項旨在降低牛肉關稅的命令。

有分析指出，能源成本攀升、關稅及農業問題共同推動食品漲價，且可能持續數月。經濟學家也預計後續影響將更明顯。

2025年5月13日，由於強於預期的美國通脹降低了市場對於美聯儲降息的預期，美國10年期國債的收益率維持在4.46%左右，逼近自去年6月以來的最高水準。（Trading Economic）

與此同時，美元及美債孳息率同步上升。美元指數報約98.3，升幅逾0.3%。歐元兌美元匯率走弱，跌至1.17美元附近；日圓兌美元匯率跌至158附近，已連續第三個交易日走低。債市方面，美國10年期國債孳息率一度升穿4.6%，接近去年6月以來的最高水準。

此次通脹與疫情後不同，供應成本為主要推手，高薪水也難以緩衝衝擊，不過，有專家指出，食品價格衝擊預計不及2022年俄烏衝突時期劇烈。