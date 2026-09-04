特朗普對霍士新聞主播盟友被炒感震驚　美媒：因向白宮打小報告

近日，美國保守派媒體霍士新聞網（Fox News）的老牌主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）突然遭到解僱。據美媒9月3日引述消息人士報道，巴蒂羅姆被解僱的原因是她曾向白宮「打小報告」。由於巴蒂羅姆是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川皮）的親密盟友，這一消息讓特朗普感到震驚。



現年58歲的巴蒂羅姆自2014年起一直在霍士新聞網工作，主要主持霍士商業頻道的節目，是霍士新聞最知名的主持人之一。巴蒂羅姆最近一次主持節目是在8月9日，此後近一個月裏，她沒有在霍士新聞網的任何節目裏再次亮相。

2025年12月7日，美國霍士新聞主播巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）出席約翰甘迺迪表演藝術中心舉行的2025年甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮。（Reuters）

報道稱，巴蒂羅姆的合同還有很長時間才到期，但霍士新聞3日突然宣布將她解僱，離職「即刻生效」，這表明雙方的勞務談判過程充滿爭議。霍士新聞的一名發言人解釋稱，解僱巴蒂羅姆是「商業決定」。

消息人士告訴CNN，巴蒂羅姆曾向白宮「打小報告」，這是她遭到解僱的原因。

根據這些消息人士的說法，今年7月，巴蒂羅姆想在節目中談論特朗普發表有關2020年美國大選的「陰謀論」，但霍士新聞高管指示員工不要報道相關言論。隨後，巴蒂羅姆向白宮官員發送了一條短訊，其中包含電視台內部的指導意見。

消息人士稱，霍士新聞管理層後來得知了這件事，他們認為巴蒂羅姆違反了僱傭協議。

巴蒂羅姆暫未對相關消息作出回應。霍士新聞則在一份聲明中表示：「我們感謝瑪麗亞（Maria，巴蒂羅姆的名字）在過去12年半所做的工作，祝願她在人生的下一個階段一切順利。」

2026年9月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文，對新聞主播盟友巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）遭霍士新聞解僱感到震驚。（網絡圖片）

由於巴蒂羅姆與特朗普關係密切，是特朗普的忠實支持者，霍士新聞的決定讓特朗普感到震驚。特朗普在社交媒體上發文稱：「我簡直不敢相信瑪麗亞·巴蒂羅姆將不再在霍士新聞/商業頻道主持她精彩的節目了……瑪麗亞是一名專業人士，也是一名真正的戰士。她的眾多粉絲肯定不會對此感到高興。」

美國《華爾街日報》指，巴蒂羅姆主持的節目時常引發爭議。今年6月，加拿大投資者奧拉里（Kevin O'Leary）在參加巴蒂羅姆的節目時聲稱，反對在猶他州建設數據中心的美國人背後「有中國勢力」。這一毫無根據的言論遭到批評後，巴蒂羅姆其後在節目中公開道歉，奧利里也承認自己沒有任何證據。