特朗普「地圖開疆」同時暴露了美國的霸道與脆弱

把墨西哥灣改名為「美國灣」，把安大略湖改名為「美國湖」，把霍爾木茲海峽改名為「特朗普海峽」，一系列荒誕不經的「地圖開疆」鬧劇，正在千萬人眼前公開上演。

2025年1月，特朗普重返白宮，上任首日，即將位於拉美的墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為「美國灣」（Gulf of America）。一週前，美加兩國貿易戰打得火熱期間，特朗普無預兆下令，將位於兩國之間五大湖之一的安大略湖（Lake Ontario）改名為「美國湖」（Lake America）。

就在人們目瞪口呆，嘲諷特朗普某天可能會把太平洋也改名為「美國洋」時，特朗普又將眼光投向了更遠的印度洋，表示要把霍爾木茲海峽改名為「特朗普海峽」。當地時間9月2日，特朗普在他的社交媒體平台Truth Social上發文稱，既然美國已經控制了霍爾木茲海峽，是不是應該把它改名為「特朗普海峽」。

美國當然沒有控制霍爾木茲海峽海峽。很大程度上，特朗普宣稱已經控制霍爾木茲海峽並認為應該將該海峽改名只能稱之為是「意淫」。事實上，霍爾木茲海峽現在相當於處在美國和伊朗的共管之下，伊朗威脅會襲擊未經伊朗允許通過海峽的商船，美軍則在外圍對伊朗實施禁運封鎖，雙方都在把霍爾木茲海峽作為一個脅迫對方的工具使用，任何一方都未能單方面完全控制海峽。

霍爾木茲海峽位於中東波斯灣地區，和美國也沒有任何地理上的聯繫。美國是完全意義上的域外國家，在該地區的存在，屬於典型的霸權主義軍事介入。墨西哥灣和安大略湖因為地理上臨近美國，還可以強詞奪理。所謂將霍爾木茲海峽改名，沒有任何地理意義上的根據，連強詞奪理的基礎都沒有，完全是一幅強盜嘴臉，是為了展現自己在美伊軍事衝突中取得了「勝利」，已經控制住了海峽，屬政治認知戰的範疇。實際上，美國即沒有取得這場戰爭的勝利，也未能完全控制霍爾木茲海峽。

美國總統特朗普發貼稱霍爾木茲海峽是不是應該改名為「特朗普海峽」。

但是，如果認為特朗普將這些地方改名只是一種「地圖開疆」遊戲，完全改變不了這些地方的現實與歷史，因此無視特朗普「改名上癮」的行為，恐怕也太樂觀了。政治現實與歷史的變化，往往就是從政治人物的言辭開始的。載卓爾夫人（Margaret Thatcher）說過：「注意你的思想，因為它將變成言辭；注意你的言辭，因為它將變成行動。」政治人物看似不經意、甚至帶有某些滑稽的表態背後，往往潛藏着政治人物及其所屬國家的本質與野心。

把墨西哥灣改名為「美國灣」，把安大略湖改名為「美國湖」，把霍爾木茲海峽改名為「特朗普海峽」，這些行為不只是鬧劇，更是特朗普野心的體現，是美國帝國主義國家本質借特朗普主義之屍還魂的必然結果。

特朗普再次上任後，多次表示要把加拿大變成美國的「第51州」，聲稱不排除軍事佔領格陵蘭島。他還派兵非法突入委內瑞拉首都虜走了委內瑞拉總統馬杜羅，和以色列一起突然對伊朗發起軍事打擊行動，炸死伊朗最高精神領袖，而後又公開威脅不排除對古巴採取軍事入侵和顛覆措施。這些都是帝國主義本性的體現，反映了美國的帝國主義和霸權主義本質。

鑑於美國目前仍是全球最具實力的頭號超級大國，同時又如此這般帝國主義、霸權主義野心不死，所以不管是實質性的軍事入侵、口頭上的軍事威脅，還是帶有宣示性和炫耀性的「地圖開疆」行為，相關各國都務必高度警惕，必須及時、嚴肅表明態度，甚至做好反抗與抵制準備。尤其是在特朗普任內。

圖為2026年8月29日，加拿大安大略省長福特在安大略湖旁邊豎立告示牌，用英文及法文標明「現在和以後都是安大略湖」。（Reuters）

但是，另一個層面，對特朗普覬覦他國領土、威脅對其它國家進行制裁、入侵等行為，相關國家也大可不必焦慮。「地圖開疆」的背後反映的不只是美國的帝國主義國家本質，還反映出美國的國家實力，已經無法支撐它隨便發起大規模入侵戰爭。

如今的美國已經不是二戰後或冷戰剛結束時的美國，已經不具有當年的巔峰狀態。同時國際政治與軍事格局也發生了根本性轉變。雖然美國相對於其它國家仍具有軍事優勢，但隨着中等強國的覺醒，中國等新興大國崛起，原來美國憑一己之力即可為所欲為的時代已經過去。

2012年，美軍放棄了傳統的「同時打贏兩場戰爭」的戰略，轉為「打贏一場戰爭，同時拒止另一場戰爭」的戰略，使其能在一場主要戰爭中取得決定性勝利，同時在另一個戰區挫敗敵人。後來，因為國際格局變化，美國又部分恢復了「同時打贏兩場戰爭」的目標。但實際上，從美國與伊朗的軍事衝突可以看出來，現在的美國根本無法同時打贏兩場戰爭，甚至連與伊朗這樣的中等國家打贏一場局部戰爭的能力和信心都沒有。

美伊戰爭打到今天，打成這個樣子，雖然伊朗損失慘重，但實際上是美國輸了。美國的戰爭意志、軍事能力，以及曾經承諾的對地區盟友的保護能力，都被伊朗的有效反擊戳破，在戰略上輸得一塌糊塗。加拿大對美國霸凌的反抗一方面反映出中等強國的覺醒，一方面也反映出美國的威信已今非昔比。在儘管美國霸道未改，但在耀武揚威的表象之下，衰敗與脆弱已掩飾不住。