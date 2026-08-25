美國加碼對伊朗制裁暗藏風險　中期選舉前作「豪賭」恐反噬自身

當地時間24日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）宣佈美國當日發起對伊朗「經濟孤立」的新一輪制裁措施，伊朗隨即回應，稱已做好充分準備。



分析認為，美方此舉是一場豪賭，可能引發局勢進一步升級。而隨着中期選舉臨近，這場衝突可能反噬美國自身。

美方公布新制裁 伊朗強硬回應

當地時間24日，貝森特召開新聞發布會，宣佈美國當日發起對伊朗「經濟孤立」的新一輪制裁措施，以進一步加大對伊施壓。

2026年8月24日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓財政部舉行的新聞發布會上發表講話，闡述計劃對伊朗實施的進一步制裁。（Reuters）

美財政部外國資產控制辦公室當日發布的公告顯示，美國從當日起把對伊朗經濟制裁範圍擴大到航空、數字資產、黃金、航運和技術行業等5個領域。

美國還將暫停多項涉伊朗的許可，涉及部分教育活動和服務、個人匯款、體育和學術交流等。此外，約60個伊朗相關實體、個人和船隻被列入制裁清單，覆蓋核與導彈技術、網絡行動、石油貿易等。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）當天表示，美國「應改變與伊朗打交道時的言辭和做法」，依靠強權和霸凌只會使相關進程更加複雜。伊朗最高領袖顧問穆赫貝爾稱，面對美方威脅，伊朗的回應將比以往更加堅決。

2026年8月8日，伊朗總統佩澤希齊揚在伊朗德黑蘭出席記者會。（Reuters）

同日，伊朗經濟和財政部長馬達尼扎德表示，伊朗政府長期以來一直在籌劃應對美國制裁，並已做好應對新制裁的充分準備。

美國昆西研究所負責人特里塔・帕西認為，美國新的經濟制裁或將引發伊朗進一步升級對抗。他表示，貝森特試圖借新一輪制裁迫使伊朗屈服，美方的這一目標將進一步增大局勢升級的可能性。

一場「豪賭」 中期選舉面臨挑戰

美國有線電視新聞網(CNN)援引分析稱，美方宣佈新的制裁措施，標誌着特朗普政府在這場偏離預想的戰事中最新一次策略轉向，而這同樣是一場「豪賭」。

分析認為，美國政府將賭注壓在伊朗迫於經濟壓力而屈服之上，寄望於實現軍事打擊沒能達成的目標。

美國總統特朗普（Donald Trump）（Reuters）

美國輿論還指出，2026年中期選舉即將到來。持續高漲的汽油價格已影響到美國經濟的諸多方面。更重要的是，高油價時刻提醒民眾，通脹問題久拖不決，這或將成為共和黨面臨的最大選舉難題。

新加坡《聯合早報》指出，伊朗戰事帶來的經濟影響已波及美國國內，汽油價格依然居高不下。一名聯邦儲備局官員23日說，在戰事結束前，美國要讓通脹率回歸2%的目標恐難以實現。

而美國國內對這場戰事的態度越發負面。

路透社／益普索集團發布的最新民意調查顯示，美國公眾對伊朗戰事的支持率跌至衝突爆發初期以來最低水平，這也使得美國總統特朗普的支持率維持在歷史低位。

調查顯示，僅有31%的美國人支持美國對伊朗採取軍事行動，低於3月份民調的37%以及8月早些時候的34%。此外，約83%的美國人預計美國和伊朗之間的戰事「將會持續很長時間」。

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「政治表演」？制裁效果引發質疑

伊朗政治分析人士莫斯塔法．霍什切什姆指出，貝森特宣佈的新制裁措施，旨在製造「經濟打擊」，這實際上是一種「政治表演」。

美國《政治報》發表文章說，包括美國政府前官員、美國前駐外大使和中東問題專家在內的專業人士普遍懷疑，美國繼續收緊對伊朗的制裁，能否讓伊朗放棄對霍爾木茲海峽的控制，或者接受美國提出的條件。

文章表示，伊朗已承受數十年美國製裁，擁有規避制裁的經驗，美國製裁加碼很難對局勢產生決定性的影響。

卡塔爾半島電視台援引分析稱，美國宣佈制裁措施後，留下的問題遠多於答案。

例如，「這是否意味着美方承認，當前已經無法通過軍事手段贏得這場戰事？此外，美方又依據哪些歷史依據，推斷這套強硬制裁方案能夠切實迫使伊朗做出改變？」

美國進步中心高級研究員安德魯．米勒表示，美方加碼對伊朗經濟制裁表明，這場戰事並未幫助美國實現摧毀伊朗核計劃、重創伊朗政權的目標。