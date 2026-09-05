美中期選舉還有2個月　法官延長禁令　暫緩執行限制郵寄投票新規

美國波士頓聯邦法官9月4日延長禁令，阻止特朗普（Donald Trump）政府推行收緊郵寄投票規定的新措施，距離11月中期選舉僅兩個月。



路透社報道，波士頓聯邦地區法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）應民主黨領導的州份及投票權組織要求，頒布初步禁制令。北卡羅來納州當天成為全國首個寄出11月選舉選票的州份。

美國郵政署（USPS）的新規定要求各州提供郵寄選票收件人名單，所有寄出及回郵信封必須印有獨特條碼。若選票不符合標準或與名單不符，郵政署可拒絕派遞。

投票權益組織及民主黨州份指控新規可能剝奪選民投票權，且違反憲法賦予各州管理選舉的權力。司法部律師反駁，郵政署有權實施「溫和」的信封設計規定，州官員仍全權決定誰可郵寄投票。

2026年9月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園主持晚宴時發表演說。（Reuters）

美國最高法院上周曾推翻塔爾瓦尼早前頒布的臨時禁制令，容許新規生效。但塔爾瓦尼本周延長禁令，政府已要求第一巡迴上訴法院推翻，惟法院尚未處理。

全國50州均容許某種形式郵寄投票，其中8州全面郵寄投票。選舉官員已印製信封及選票，郵政署官員承認，供州上載選民名單的網上系統仍未能使用，或於9月7日當周啟用。

康涅狄格州民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）公開匿名舉報，指郵政署倉促實施新系統，可能擾亂選票派遞。