德國極右翼黨派民調領先　有望二戰後首掌州政權

德國極右政黨另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）在薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）周日（9月6日）州選民調領先，若該黨取得過半議席將是二戰後極右首掌州政府。



據美媒5日報道，根據民調機構Infratest dimap預測， 該黨將在德國東部的一個州獲得 42% 的選票——與幾年前的支持率相比，這是一個巨大的飛躍，並且有可能足以使其在該國的選舉制度中執政。

民調顯示：AfD在薩克森-安哈特州支持率顯著領先。（Infratest dimap）

AfD要進入德國主流政治仍存阻礙。因其針對穆斯林和移民的言論被情報部門列為極端組織，各黨拒與合作形成聯合政府，促使該黨轉向美國MAGA運動。共同黨魁魏德爾（Alice Weidel）去年在慕尼黑安全會議期間會見美國副總統萬斯（JD Vance），萬斯同年演說籲德國解除孤立。

民調顯示，這次選舉結果難以預料。根據德國聯邦基礎設施和市場研究機構Infratest dimap的數據顯示，薩克森-安哈特州其他主流政黨的支持率總和為54%。其中一些政黨甚至無法達到5%的得票門檻，這意味着他們的選票可能全部被計入，因此德國選擇黨（AfD）有可能以不到半數的選票贏得政權。